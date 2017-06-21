İzmir-Foça seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ firması, İzmir - Foça vapur seferlerine 2017 sezonunda yeniden başlıyor. Foça Belediyesi, seferlerin 26 Haziran Pazartesi günü başlayacağını bildirirken, hafta sonu tatilini Foça’da geçirmek isteyen İzmirliler için Cumartesi ve Pazar günleri Konak’tan saat 08.20’de ve Karşıyaka’dan saat 08.40’da deniz seferleri düzenleneceği kaydedildi. Foça’dan tekrar kalkışların ise sadece saat 18.30’da gerçekleştirileceği bildirildi. Foça seferlerinin ücretlerinin de tam bilet 12 TL, öğrenci bileti 8 TL, öğretmen biletinin de 10 TL olarak belirlendiği kaydedildi.