İzmir Fuarı'nda 12 D ile teknolojiyi yakaladılar

87'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en dikkat çeken standı 12 D film teknolojisini çocukların ziyaretine açan Buca Belediyesi standı oldu. Bu yıl teknoloji temasıyla açılan Fuara, 12 D film aracıyla katılan Buca Belediyesi, Bucacım maskotlarıyla da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Fuar standını ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, hediyeler dağıtıp fuar katılımcılarıyla bol bol sohbet etti.

87'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı Buca Belediyesi'nin standıyla şenlendi. Buca Belediyesi'nin birbirinden renkli etkinlikler düzenlendiği fuar standı ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşattı. Teknoloji temasının işlendiği İEF'ye, özel donanımlı 12 D film aracıyla katılan Buca Belediyesi, proje ve hizmetlerini görsel şovlarla tanıtıp, Bucacım maskotlarıyla fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

3 no'lu holde yer alan stantta birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizler ile ziyaretçilerini karşılayan Buca Belediyesi standı, görsel şovlar ve 'Bucacım' maskotları ile İzmir Fuarı'nın cazibe merkezi oldu. Fuar standını ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretçilerle sohbet edip, hediyeler dağıtın Başkan Piriştina'ya 12 D teknolojisiyle tanışan minik fuar ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Diğer belediyelerin stantlarını da gezen Başkan Piriştina, ilginç görsel şovları dikkatle izledi.