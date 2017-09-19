İzmir genelinde büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve 20 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, araması bulunan 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir genelinde Narko Sokak-3, Narko-İlçe ve Narko-Metruk Uygulaması yapıldı. Uygulamaya 641 ayrı noktada, 9 hava aracı (3 helikopter-6 Drone), 15 narkotik dedektör köpeği ve 264 ekipten oluşan toplam 702 personel katıldı. Operasyon kapsamında 2 bin 396 şahsın arama sorgulaması yapılırken, sorgulaması yapılan şahıslar arasından 23 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs ise gözaltına alındı.

102 iş yeri denetlendi

Uygulama kapsamında il genelinde iş yerleri denetime tabi tutularak 102 iş yeri denetlendi. Denetlenen iş yerlerinden 7 mekana kapalı yerde sigara içmek ve içirmekten, küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, 2 mekan sahibine küçük yaşta oyun oynatmaktan ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 3 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, 388 araç /motosiklet sorgulaması yapılarak 44 araç/motosiklete cezai işlem uygulanırken, 12 araç/motosiklet trafikten men edildi.

Aramalarda silahtan uyuşturucuya dair her şey çıktı

Operasyon sonucunda ev, iş yeri ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 119 adet içime hazır hale getirilmiş toplam 20 kilo 348 gram esrar, 15 gram bonzai, 10 adet ecstasy hap ve 5 gram kokain maddesi ile 199 şişe kaçak içki,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği kartuşu, 12 adet tabanca mermisi ve 2 adet şarjör, 1 adet sigaramatik ve 1 adet oyunmatik ele geçirildi.