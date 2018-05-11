İzmir gezginleri

3 günlük festival için Türkiye’nin dört bir yanından gelen bin 500 üniversiteli genç, Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı Kent Ormanında oluşturduğu kamp alanına çadır kurdu. Gençlik Festivalinde ünlü sanatçıların konserleriyle spor etkinlikleri ve söyleşiler yapılacak.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen bin 500 üniversite öğrencisi, İzmir’in en güzel mekanlarından İnciraltı Kent Ormanına adeta akın etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3 gün sürecek 2. Gençlik Festivali için ilk grupların gelmesiyle birlikte çadırlar kurulmaya başlandı. 19 Mayıs coşkusunu 1 hafta erken yaşayacak gençler, kayıt yaptırarak festival alanına girdikten sonra kamp çadırlarını kurmak için yoğun bir faaliyete girdi. Her türlü güvenlik önleminin alındığı, giriş çıkışların özel kartlarla yapıldığı kamp alanında görevli Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra özel güvenlik ve sağlık ekipleri de 24 saat görev yapıyor. Görevliler, çadırların kurulmasına da yardımcı oluyor. Gelen konukların yemekleri yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sadece eğlence yok

Üç gün sürecek festival süresince konserler, spor etkinlikleri ve çeşitli eğlencelerin yanı sıra gençlerin kitap okuması için de “kitap kozası” adı verilen stantlar kuruldu. Başta “Nutuk” olmak üzere gençler buradan istedikleri kitabı ücretsiz olarak alıp okuyabiliyor.

Dolu dolu program

Fatma Turgut, Bulutsuzluk Özlemi, Aylin Aslım ve Pamela gibi sevilen sanatçı ve grupların yanı sıra, onlarca genç müzik grubunun da sahne alacağı 2. İzmir Gençlik Festivalinde gün boyu spor etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.