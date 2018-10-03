İzmir için yontacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6. kez düzenlediği Uluslararası Heykel Çalıştayı, bu yıl mermer ve bronz olarak iki kısımdan oluşacak. Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan, Gürcistan, İtalya, Polonya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan ve Güney Kore'den gelen sanatçılar, eserlerini “İzmir ve Mitoloji” temasıyla yontacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Heykel Çalıştayı başlıyor. Bu sene 292 kişinin başvurduğu iki farklı kısımdan oluşacak çalıştayın teması, İzmir ve Mitoloji. Mermer ile yapılacak heykel çalıştayının birinci kısmı, İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda başladı. Sanatçılar, 30 Ekim'e kadar çalışmalarına devam edecek.

22 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında Kültürpark 1 Nolu Hol'de gerçekleşecek ikinci kısımda ise heykeltrıraşlar bir aylık çalışma sonrasında bronzdan heykellerini sunacak. Çalıştaya 10 ülkeden sanatçılar katılacak.

Bu sene iki bölümden oluşan 6. Uluslararası Heykel Çalıştayı'nda bir aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkacak heykeller, şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek. Birinci kısım “Mermer” bölümünde jürinin belirlediği 2'si Türk toplam 7 heykeltıraş, Antonıs Myrodias (Yunanistan), Behnam Akharbin Moghanlou (İran), Evrim Çamoğlu (Türkiye), Hayk Tomakyan (Ermenistan), Ivan Tsıskadze (Gürcistan), Marino Di Prospero (İtalya) ve Ümit Turgay Durgun (Türkiye), bugünden itibaren eserlerini, İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulan açık hava işliklerinde hazırlayacak.

İkinci kısım “Bronz” bölümünde yer alan 5 heykeltıraş ise eserlerini Kültürpark 1 Nolu Hol'de gerçekleştirecek. Çalıştayın bu bölümüne de şu isimler katılacak:

Anna Teresa Rasinka (Polonya), Barış Direnç Altınay (Türkiye), Luka Radojevic (Karadağ), Nedim Hadziahöetovic (Sırbistan), Sodong Choe (Kore).

Çalıştay süresince, güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri, sanatçılara asistanlık yapacak. Böylece heykeltıraşlar ve üniversite öğrencileri arasında diyalog oluşacak, öğrenciler sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak. Çalıştayın, İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda halka açık olarak yapılması ise her yaştan İzmirli'nin yapım ve yaratım süreçlerine dahil olmasını, ulusal ve uluslararası sanatçılar ile ilişki kurmasını sağlayacak.