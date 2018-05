Bölge milletvekili aday adayı oldu. Eğitimcilerin siyasette aktif olmasının önemine değinen Büdün, “Eğitim her alanda olmalı. Biz eğitimcilere ülkenin geleceği için daha çok görev düşüyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adaylığı için AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na müracaat eden Mehmet Tahir Büdün, "Öğretmen olarak yıllarca memleketimin her köşesinde çalıştım. Türk bayrağının dalgalandığı her yer Türkiye. Ülkeme, ülkem insanına verilen hizmet benim gurur kaynağımdır” dedi. AK Parti bünyesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Tahir Büdün, “Ülkemiz zor zamanlar yaşıyor. Biz, bu ülke için savaşmaya hazır olan insanlarız. Gerek cephede gerekse sınıfta Türk bayrağının dalgalandığı her yerde savaşmaya hazırız. Asım’ın nesli olarak partimle birlikte halk için Hakk için çalışmaya, mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir 1. Bölge’den milletvekili aday adayı olan deneyimli eğitimci; İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma ve AGD gibi birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Aynı zamanda da Suriyeli vatandaşların entegrasyonu için çalışmalar yaptı.