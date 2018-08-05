İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde projeler bitmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne şimdiye kadar yaklaşık 40 uygulama gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı Fatih Projesi ile okullarda teknolojiden çok daha fazla yararlanılmaya devam edilirken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de projeye katkıda bulunmaya devam ediyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni projeler üretmek için çalıştıklarını söyledi. Yahşi, “Fatih Projesi çocuklarımızın geleceği için oldukça önemli. Biz de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projeye elimizden geldiğince katkı koymak için çalışıyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm ise “Bakanlığımız Fatih Projesi’ne çok büyük bir yatırım yaptı. Bu projenin donanım ve yazılım ayağı var. Bakanlığımız donanım ayağını önemli ölçüde halletti ancak bu donanım için uygun olan yazılımların geliştirilmesi için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne şimdiye kadar yaklaşık 40 uygulama gönderdik” ifadelerini kullandı.

Oynayarak öğreniyorlar

Geliştirilen uygulamalarla öğrencilerin hem öğrendiğini hem de ders çalıştığını belirten Büküm, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim öğretim gören öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz uygulamalarla onların hem eğlenmesini hem de derslerde kendilerini geliştirmeleri için okullarımızda çeşitli etkinlik ve faaliyetler yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarla öğrencilerimizin oyun oynarak eğitim görmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Herkes kullanabiliyor

Çocuklar için yeni uygulamalar üzerinde çalıştıklarını aktaran Mehmet Büküm, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bölümü yazılımları 81 ilde paylaşıyor. Çeşitli derslerde bu içeriklerden faydalanılıyor. Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilgisi, bilgisayar ve din kültürü derslerinden 40 tane onaylanmış uygulamamız var. 20’ye yakın uygulama da bakanlık tarafından onay bekliyor. Biz içeriklerimizi gönderdikten sonra bakanlık bunları onaylayıp kendi web sitesinde yayınlıyor. Böylece Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olursa olsun öğrenciler bu içeriklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Bu içerikler bakanlığımızın www.eba.gov.tr sitesinden yayınlanıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uygulamaları hem online hem de bilgisayarına indirerek dilediği şekilde kullanabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Tatilde de eğitime devam

Okulların tatilde olmasına rağmen 20 bin öğrenciye destekleme kurslarında eğitim verdiklerini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Büküm, “Yaz tatili olmasına rağmen 20 bin öğrencimiz destekleme kurslarında eğitim görüyor. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açmış olduğumuz kurslara inanılmaz derecede katılım olduğunu görüyoruz. Öğrenciler gönüllülük esasına dayanarak internet üzerinden web sitelerimizden başvurularını yapıyorlar. Bu başvurulardan sonra biz öğrencileri bazı süzgeçlerden geçirerek davet ediyoruz ve çeşitli konularda eğitimlerimizi veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.