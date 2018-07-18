İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur: "600 kişi etkilendi"

Bediha Salnur, İzmir’in Aliağa ilçesindeki işçilerin zehirlenmelerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "600 kişi etkilendi; ama sayı anlık olarak değişiyor. Durumu çok ciddi olan hastamız yok. Takip altında olan hasta sayımız ise 250 civarında" dedi.

Bediha Salnur, Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde gıda zehirlenmesi yaşanan işçilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Uzman Dr. Salnur, zehirlenmeden 600 kişinin etkinlendiğini söyledi. Anlık olarak sayıların değiştiğini belirten Uzman Dr. Salnur, sağlık durumunda ciddi olan hastanın bulunmadığını kaydetti. Uzman Dr. Salnur, "Yemeklerden ve sulardan numuneler alındı. Bütün ayrıntıları inceliyoruz. Hastalar, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelerimize başvurdu ve sayı değişebiliyor. Tansiyon düşüklüğü olan 4-5 hasta var. 200 kadar hastaya serum takıldı. Takip altında olan kişi sayımızda 250 ama dediğim gibi sayılar değişebiliyor. Durum yakından takip ediliyor. Çok şükür, durumunda ciddi olan hastamız yok; ama konuyu yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Star Rafinerisinde çalışan işçiler, akşam yemeğinde yedikleri köfte, çorba ve diğer yiyeceklerden sonra rahatsızlanmıştı. İşçiler, bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle önce rafinerinin revirine, ardından da Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine başvurmuştu. Konu hakkında soruşturma başlatılırken, hastanelerde işçilerin akınına uğramıştı.