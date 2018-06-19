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19 Haziran 2018 10:16

İzmir ile Şırnak arasında ’gönül köprüsü’ kurdular

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ve çalışanlarının Siirt ve Şırnak’ta öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine yolladığı yardım kolileri yerine ulaştı.

İzmir ile Şırnak arasında ’gönül köprüsü’ kurdular

19 Haziran 2018 10:16

Giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini alan minikler ise sevinçlerini gizleyemedi.


Şırnak Silopi Çiftlik Ortaokulu’ ve ‘Siirt Kurtalan Bağlıca İlkokulu’na yardım eli uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin kendi elleriyle hazırladığı yardım kolileri yerlerine ulaştı. Şırnak’ta ve Siirt’te öğrenim gören 100 çocuğun yardım çağrısı üzerine harekete geçen Huzurevi sakinleri ve çalışanları, miniklerin kıyafet, kırtasiye malzemesi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamıştı. Yardım kolilerinin okullarına ulaşmasıyla mutluluklarını gizleyemeyen minikler "uzaktaki sevenlerine" teşekkürlerini iletti. Sınıflarında Huzurevi sakinlerinin yolladığı mektupları da okuyan çocuklar, ayrıca bir video çekerek "İzmir’deki amca ve teyzelerine" teşekkürlerini bizzat aktardı.



Manevi torunlara hem hediye hem mektup


Çocukları çok sevdiğini belirterek içinde giyecek, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle kolileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri “Bize ne zaman ihtiyaçları olursa, bir anne ve bir babaanne olarak hepsinin yanında oluruz. Çocuklarımız yeter ki gülsün. Uzakta olsak bile her zaman ellerimiz onların üstünde olacak. Türkiye’nin geleceği için maddi manevi desteğimiz sürecek” mesajları vermiş ve bu duygularının birer mektupla Şırnak ve Siirt’teki "manevi torunlarına" yazmıştı.




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