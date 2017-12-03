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03 Aralık 2017 09:31

İzmir iyilikte buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Yaşar Üniversitesinin organizasyonuyla bir araya gelen ve “İzmir’de iyilik var” sloganıyla yola çıkan 103 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile yaklaşık 3 bin gönüllü Gündoğdu Meydanında buluştu.

İzmir iyilikte buluştu

03 Aralık 2017 09:31


Geçtiğimiz yıl “İzmir’de İyilik Var” sloganıyla yola çıkan derneklerin oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu, bu yıl teması engellilik olan iyilik hareketinin yalnızca İzmir’i değil tüm Türkiye’yi sarması dileğiyle Gündoğdu Meydanında bir araya geldi. 103 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 3 bin gönüllü, gün boyunca kentin dört bir yanında hem iyilikler yaparak örnek olmaya çalıştı. Binlerce gönüllüden kimisi evsizlere yardım ederek, kimisi sokak hayvanlarını doyurarak, kimisi bir yaşlının evini temizleyerek kimisi de kan vererek gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlattı. Sosyal medyada, yaptıkları iyilikleri #izmirdeyilikvar #iyiliktedeengeltanimam etiketleriyle paylaşan gönüllüler, farkındalık yaratmaya çalıştı. 4 yıl önce bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde bedensel engellilere yönelik algıları yıkmak için başlatılan Wheelchair Dance Project (Tekerlekli Sandalye Dansı Projesi) üyeleri de dans gösterisi sundu.



Kampüsten yayıldı


Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 3 yıl önce “Kampüste iyilik var” diyerek yola çıktıklarını belirterek bu iyilik hareketinin İzmir’e yayılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Dinçer, “Bu yıl temamız engellilikti, ancak bu engellilere yardım etmek, acımak ya da vicdan temelli bir yaklaşım değil; eşit erişim hakları sağlandığında engellilerin de iyilikte sınır tanımadığını vurgulamak istedik. Burada bugün binin üzerinde öğrencimiz var, hepsi de iyilik için buradalar. Bundan sonra da bu hareketin İzmir’den yayılarak sürmesini temenni ediyoruz” dedi.



İyilik amacında buluştular


Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli ise “2015 Kasım ayından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek aynı amaçta buluşarak İzmir Sivil Toplum Ağını kurduk. Geçen yıl kente ve tüm ülkeye iyilik mesajı verebilmek için ‘İzmir’de iyilik var’ sloganıyla yola çıkmıştık. Bu yıl da toplam 103 sivil toplum kuruluşu ve gönüllü çalışmalar yapan ağlar, iyilik için yeniden bir araya geldi. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı bize destek verdi, kampanyamızı sahiplendi. Bu anlamda yapılan çalışma yerel yönetim - sivil toplum ve üniversite işbirliği çerçevesinde de başarılı bir adım olarak gerçekleşti” dedi.


Çimenli, “Amacımız yılda bir kez bile olsa iyiliği hatırlatmak. Bu yıl ilgi çok yoğun. Yaklaşık 3 bin kişi bugün burada. Belki küresel ısınmayı durduramayız ama komşumuzun hatırını sorup bir ihtiyacı için destek verebiliriz. Şikayet etmek istemiyoruz. ’Ben yaparsam dünya değişir’ diyoruz. Umuyoruz ki gelecek yıl daha da büyüyerek etkinliğimizi tam bir festival havasına dönüştüreceğiz" diye konuştu.


Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da “İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını, çevremize ve tüm İzmir’e yaymak istedik. Bu oluşumun içinde olmaktan çok mutluyuz” dedi.


Konuşmaların ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüler, şemsiyelerle kalp figürü yaptı. Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle sona erdi.




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