İzmir, Kemalpaşa’ya akın ediyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde özellikle hafta sonları büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Armutlu Sosyal Yaşam Kompleksi, Bağyurdu Sosyal Yaşam Kompleksi, Ulucak Aqua Park, Park Orman Kemalpaşa Sosyal Tesisleri, Yiğitler Mesire Alanı, park ve yeşil alanların yanı sıra Kazak Vadisi ve Nazarköy gibi sosyal ve kültürel yerlerin de ilçede bulunması vatandaşların tercih sebebi oluyor. On binlerce insanın temiz hava ve doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek için tercih ettiği Kemalpaşa’da belediye tarafından yapılan Park Orman Kemalpaşa Sosyal Tesisleri, tertemiz serin havası, oyun ve dinlenme alanları, ulaşım kolaylığı ve geniş otoparkı ile tercih sırasının en başında yer alıyor. Ayrıca içerisinde olimpik standartlarda yetişkin ve çocuk havuzu bulunan Armutlu ve Bağyurdu Sosyal Yaşam Kompleksleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alırken boncukları ile meşhur Nazarköy ve Kımız Çiftliği de gerek İzmir’den gerekse çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

“İzmir’i Kemalpaşa’da buluşturuyoruz”

İnsan sirkülasyonunun çok fazla olduğu ilçede Kemalpaşa Belediyesi tarafından her geçen gün yeni yatırımlar yapılırken, belediye tarafından gerçekleştirilen rutin hizmetlerde sıkıntı yaşanmaması da vatandaşların takdirini topluyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçeye Millet Bahçesi olarak kullanılacak olan muhteşem bir eser daha kazandırmak için başlattıkları çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu müjdelerken Kemalpaşa’nın cazibeler merkezi haline geleceğini vurguladı. Başkan Uğurlu, “İlçemiz özellikle hafta sonları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçemize kazandırdığımız Park Orman Kemalpaşa Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarımıza sağladığımız ortam ile temiz ve doğayla iç içe bir hafta sonu geçirme fırsatı buluyorlar. Armutlu ve Bağyurdu mahallelerimize kazandırdığımız Sosyal Yaşam Kompleksleri de vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor. Ayrıca Yiğitler Mahallemizde bulunan mesire alanı ve Nazarköy ile Kımız çiftliğinin de ilçemizde olması ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Böylelikle insan sirkülasyonunun oldukça fazla olduğu ilçemize daha sorumlu bir anlayışla çok daha fazla hizmet etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Uğurlu, Kemalpaşa’ya çok daha farklı cazibe merkezleri kazandırmak adına başlattıkları birçok proje olduğunu vurgulayarak çalışmalarının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.