İzmir Kent Konseyleri Birliği, Çeşme’de seçimleri konuştu

Toplantıda, 24 Haziran seçimlerinde, Kent Konseyleri’nin durumu ve tavrı görüşüldü.

Çeşme Belediyesi’nin desteği ile Çeşme Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Ankara’nın Çankaya ilçesinin eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kent Konseyleri Masası Sorumlusu Sevim Köz, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Başkanı Ömer Önal, İzmir Kent Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Selman Boyacı, Birlik Sözcüsü Ekrem Güne ve Aliağa, Foça, Menemen, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Buca, Gaziemir, Narlıdere, Urla, Güzelbahçe, Karabağlar, Seferihisar ve Selçuk Kent Konseyleri Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldılar.

"Güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz"

Çakabey Kültür Merkezi’nde, 9 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal’ın açış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıya katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Önal, "Güzel İzmir’in güzel ilçesi Çeşmemiz’de gerçekleştirilecek olan toplantımızın verimli geçmesini diliyorum. Birlikten kuvvet doğar. Böyle güzel bir oluşuma, Çeşme Kent Konseyi olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Bugün burada alınacak kararlar, İzmir ilimiz ve ilçelerimizde yeni bir çığır açacaktır. Hep birlikte güzel işlere imza attık. Bundan sonra da güzel işlere imza atmaya devam edeceğimizin inancıyla, katılımlarınızdan dolayı, siz değerli arkadaşlarıma, teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, İzmir Kent Konseyleri Birliği Sözcüsü ve Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün’ün başkanlığında, Birlik Genel Sekreteri ve Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacı ile Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal’ın katılımıyla, toplantıyı yönetecek divan kurulu oluşturuldu.

24 Haziran seçimleri görüşüldü

Toplantı gündeminde yer alan; "24 Haziran seçimleri ile ilgili Kent Konseyleri’nin tavrı ve durumu ne olmalıdır" maddesinin görüşülmesinde, düşüncelerini belirtmek üzere davet edilen Ankara’nın Çankaya ilçesinin eski Belediye Başkanı Bülent Tanık ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kent Konseyleri Masası Sorumlusu Sevim Köz, toplantıda birer konuşma yaparak, toplantıya katılanların sorularını yanıtladılar. Yaklaşık dört buçuk saat süren toplantı, Eylül ayında Seferihisar ilçesinde toplanma kararı alınmasıyla sona erdi. Toplantının sona ermesinin ardından, Çeşme Kent Konseyi tarafından konuklara akşam yemeği verildi.