İzmir, kentsel dönüşümde hız kazandı

Hak sahipleriyle uzlaşmanın sağlandığı Uzundere 2. Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap için 21 Aralık’ta, Örnekköy 1. Etap için de 28 Aralık’ta yapım ihaleleri var.

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı kentin farklı noktalarında yüzde 100 uzlaşıyla dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümdeki ilk örneği olan Uzundere 1. Etap’ta binaları tamamlamak üzere.

İzmir’in yerel yönetimi, Uzundere 2. Etap ile Ege Mahallesi 1. Etap kat karşılığı yapım ihalesine 21 Aralık’ta, Örnekköy’deki dönüşümün ilk etabında, kat karşılığı yapım ihalesine ise 28 Aralık’ta çıkıyor. Düzenli kentleşmenin sağlanması, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşa ve restore edilmesi, kentin kültürel dokusunun korunması ve yurttaşların yaşam kalitesini artıracak çözümlerin üretilmesi amacıyla projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de 2. etapta yer alan 32 hektarı, Ege Mahallesinde 70 bin metrekare, Örnekköy Mahallesinde de 18 hektarlık alanı dönüştürecek.

Uzundere’ye 12 blok daha geliyor

Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında, yüzde 100 uzlaşma sağlanan 11182 ve 11184 adalardaki “Uzundere 2. Etap Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi İhalesi” 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk etabındaki 9 bloktan 7’sinin inşaatının tamamlandığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabı için çıkılan ihale kapsamında, 2 imar adasında 67 bin 353 metrekare inşaat alanlı 12 blok, 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’nin 2. etabıyla aynı gün, 21 Aralık’ta, Ege Mahallesi 1. Etabı için de yapım ihalesine çıkacak. Ege Mahallesinde 1. Etap ihale kapsamında firmalar, toplam 9 bin 319 metrekare alandaki adada ticaret, ofis, konut bloğu ile 2 adet konut B bloğu için teklif verecek. Bölgede 572 yapıda toplam 809 birim dönüştürülecek.

Yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Melez çayı, batısında İzban demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde liman arkasında kalan ve bugün işlevini yitirmiş sanayi alanları ile sınırlanmış 70 bin metrekare büyüklüğündeki bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi ile sosyal durum, mekansal öğeler, mülkiyet yapısı, üst ölçekli planlar, mevcut imar planları ile halihazır durum dikkate alınarak, halk katılımının sağlandığı, yaşayanların sahip olduğu kültürel zenginliği ve renkliliği mekana yansıtan yerinde dönüşümü hedefleniyor.

Örnekköy’de 6 farklı konut tipi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, batısında Örnekköy Deresi, kuzeyinde 7442 Sokak, doğusunda Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve güneyinde 7505 ve 7414 sokaklar olan bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş, bu karar Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanmıştı. Tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi Örnekköy’de de yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla öncelikle bir iletişim merkezi açıldı. Sonraki süreçte hak sahipliklerini ve var olan durumu tespit eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ardından, Temmuz 2015’te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başladı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde de alan genelinde yüzde 93 oranında uzlaşma sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki kentsel dönüşüm yapım çalışmaları için 28 Aralık’ta ihale kararı aldı.

Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet işyeri olmak üzere toplam bin 291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin inşa edileceği proje alanında 60 metrekare (1+1) ,70 metrekare (2+1), 83 metrekare (2+1), 96 metrekare (2+1), 108 metrekare (3+1) ve 123 metrekare (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı.

Proje bölgesinde 30 bin metrekare yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10 bin metrekare semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3 bin 500 metrekare Belediye Hizmet Alanı ile birlikte yaklaşık 4 bin metrekare büyüklüğünde 3 meydan bulunuyor. Ayrıca otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul tek bir yerde toplanarak toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde bir eğitim alanı planlandı.