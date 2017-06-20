İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Uşak, Aydın, Kayseri ve Rize’de bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken 6 kişininse aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınan şahısların terör örgütü üyeleri oldukları ve toplantılar düzenleyerek eleman toplamak ve maddi gelir temin ettikleri öğrenildi. Ayrıca, zanlıların ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları belirtildi.