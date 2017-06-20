Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:55

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

20 Haziran 2017 15:55


İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Uşak, Aydın, Kayseri ve Rize’de bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken 6 kişininse aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınan şahısların terör örgütü üyeleri oldukları ve toplantılar düzenleyerek eleman toplamak ve maddi gelir temin ettikleri öğrenildi. Ayrıca, zanlıların ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!