İzmir Metro çalışanları sakal bırakıyor

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan İzmir Metro'da, çalışanların yarından itibaren uygun teklif sunulana kadar sakal tıraşı olmayacağı açıklandı.

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (İzmir Metro) çalışanlarının, işveren uygun teklif verene kadar sakal tıraşı olmayacağını bildirdi. Ervüz, sendika ile İzmir Metro AŞ. arasında 437 kayıtlı üye adına devam eden 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük görüşme sürecinin geride kaldığını belirtti. Görüşmelerde, ücret ve ücrete bağlı maddelerde, talepler ile teklif edilen arasındaki farklıklar nedeniyle uzlaşma sağlanamadığını kaydeden Ervüz, "Biz zam talebimizin açıklanan son 6 aylık enflasyon karşısında düşük kaldığını, işverenin teklifimizi kabul ederse sıkıntı yaşayacağımızı düşünürken, son 6 ayda yüzde 17,06 kayba, yüzde 25 bir yıllık enflasyona rağmen yüzde 10 ücret artışı teklifi metro çalışanında hayal kırıklığı oluşturdu. Yazdığımız talep mektubunun metro çalışanlarının tümünün imzasını taşıdığını ifade edebilmek için yarından itibaren çalışanlar, uygun teklif gelene kadar sakal tıraşı olmadan işe gelecek" açıklamasında bulundu.