İzmir Metrosu 18 yaşında

Ş. 18. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 2000 yılında 11 kilometre ile yola çıkan kuruluş, bugün 41 kilometrelik güzergahta günde 415 bin yolcu taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği tarihi yatırımlarla 180 kilometre’ye ulaşan raylı sistemlerin öncüsü niteliğindeki İzmir Metrosu, 18. hizmet yılını geride bıraktı. 22 Mayıs 2000 tarihinde 11 kilometre hat uzunluğu ve 10 istasyonla toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan İzmir Metro A.Ş., bünyesine kattığı Konak ve Karşıyaka tramvaylarıyla bir ulaşım devi haline geldi. Kent içi raylı sistem ulaşımının bel kemiğini oluşturan kuruluş, toplamda 220 araçlık filo, 41,3 kilometrelik ulaşım ağı ve günlük ortalama 415 bin yolcu sayısına ulaştı.

Geçtiğimiz 18 yılda, hat uzunlukları, istasyon ve yolcu sayıları, araç filosu ve yeni hatlarıyla her anlamda büyüme sağlayan İzmir Metrosu, İzmirlilerin yaşamında önemli bir yer edindi. Tramvaylarla birlikte hizmet ağını bir uçta Karşıyaka Atakent, diğer uçta Fahrettin Altay ve bir diğer uçta Bornova Evka 3’e taşıyan Metro A.Ş., çevre dostu ulaşımın da simgesi oldu.

Raylı sistem yolculuğuna 18 yıl önce 11,7 kilometre hat uzunluğu, 10 istasyon ve 45 araçla çıkan İzmir Metrosu, bugün Fahrettin Altay-Evka 3 istasyonları arasında 20 kilometre hat uzunluğuna, 17 istasyona ve 182 araçlık filoya ulaşmış durumda. İlk aylarda günlük ortalama 52 bin olan yolcu sayısı günümüzde ortalama 350 bin rakamına ulaştı.

64 yıl sonra yeniden

Kent içi toplu ulaşımda 64 yıl aradan sonra İzmirlilere yeniden ‘merhaba’ diyen tramvaylar sürekli artan yolcu sayısı ile şimdiden önemli bir alternatif haline geldi. Geçtiğimiz yıl hizmete giren Karşıyaka Tramvayı, güzergahında 14 durak olan 8,7 kilometre hat uzunluğuna sahip. Günlük ortalama 35 bini bulan yolcusuna, 17 trenle hizmet veriyor.

Henüz yolculu ön işletim döneminde olan Konak Tramvayı ise 12,6 kilometre hat uzunluğuna sahip ve güzergahında 19 durak bulunuyor. Filosunda 21 araç bulunan Konak Tramvayında yapılan ölçümler günlük yolcu sayısının şimdiden 30 bine ulaştığını gösteriyor.

Hizmet ağına son iki yılda, Konak ve Karşıyaka tramvaylarını da ekleyen İzmir Metrosu, yapımı için yola çıkılan Narlıdere ve Buca metrolarıyla birlikte büyümesini sürdürecek.