İzmir, Mobilya Organize Sanayi Bölgesine kavuşuyor

Ege Bölgesi’ndeki mobilya sektörünün önde gelen isimleriyle, Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen Ak Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya, Torbalı’da hazineye ait 830 dönümlük bir araziye Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulması için destek sözü verdi. Kaya, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bir uzmanın bu iş için görevlendirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşeceğini bildirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Mobilyacılar Odası ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren derneklerin temsilcileriyle Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen Kaya, Türkiye’nin ekonomik bir savaşın içinde olduğu ortamda mobilya sektörünün yatırım yapmak için bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Kaya, “Mobilya sektörü İzmir’de gelişebilecek sektörlerden biri. Karabağlar’da sıkışmış durumda. İşler büyüdü Karabağlar’da bu iş devam edemez. Torbalı ve Menderes hattında Mobilya OSB’yi oluşturabilecek alanlar var. Bu işi mobilya sektörünün tüm kesimleriyle birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

İzmir’de yeni dönemde sivil toplum kuruluşları arasında güzel bir işbirliği ortamı oluştuğuna dikkati çeken Kaya şöyle devam etti: "İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir’de Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çok güzel bir model ortaya koydu. Mobilya OSB’de de, Tarım OSB örnek alınabilir. Mobilya OSB’de Torbalı Belediyesi’ni de projeye dâhil ederek, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım’ın da desteği ile bu projeyi Yıldırım hızıyla hayata geçiririz."

Eskinazi: "Ekonomik savaş ortamında yatırım çok değerli"

İzmir mobilya sektörünün dünya normlarında üretim yapacağı altyapıya kavuşması için çaba gösterdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomik savaşın yaşandığı bir ortamda mobilya sektörünün yatırım yapma arzusunun çok değerli olduğunu ve takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mobilya Organize Sanayi Bölgesi için araziyi ürettikten sonra, üzerine fabrikaları yapmak içinde teşvike ihtiyaç olacağını ifade eden Eskinazi, İzmir’de STK’lar arasında yakalanan sinerji ve işbirliği kültürünün Mobilya OSB’de de devreye gireceğini kaydetti. Eskinazi, "İzmir mobilya sektörünü derme çatma, büyüme şansı olmayan üretim alanlarından uygun fiziki şartlara sahip organize sanayi bölgesine dönüştürmeyi başaracağız. İzmir mobilya sektörünün gelişimi için en önemli bölgelerden biri, sektör büyümek istiyor ve bunun için gerekli know-how firmalarımızda var" şeklinde konuştu.

Yağcı: "Mobilya sektörü cari açığı kapatıyor"

Mobilya sektörünün gerek sağladığı katma değer, gerekse cari açığın azaltılması için sağladığı dış ticaret fazlası ve sağladığı istihdam ile ülkemiz için en önemli sektörlerden biri konumunda olduğuna dikkati çeken Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Mobilya sektörü olarak 2017 yılında 2,7 milyar dolar ihracata imza attık. Kilogram başına ortalama ihraç fiyatımız Türkiye geneli 3 dolar seviyesinde. Ege Bölgesi’nde ise; 3.4 dolar ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız. Mobilya sektörümüz 2023 yılında 6 milyar dolar ihracat sağlamayı hedefliyoruz. Gerekli altyapımız olduğunda ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak potansiyele sahibiz. Özellikle Karabağlar bölgesinde başlayacak kentsel dönüşüm nedeniyle artık bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması acil konu haline geldi. Bu konuda devletimiz başta olmak üzere tüm paydaşlara büyük görevler düşüyor" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen İzmir Mobilya Organize Sanayi Bölgesi projesi toplantısına, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Davut Kırşan, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Nevzat Artkıy, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Eftal Serter ve sektör temsilcileri katıldı.