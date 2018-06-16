26 akademisyenin bir araya gelerek yürüttüğü 1,5 yıllık çalışma sonucunda ‘İzmir Modeli’ni anlatan 5 ciltlik kitap ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yılda uyguladığı stratejik plan sayesinde büyük bir gelişim sağlayan İzmir, bilim insanlarının da ilgisini çekti.

26 akademisyen bir araya gelerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üç dönemdir uyguladığı demokratik belediyecilik yaklaşımını bilimsel değerlendirme ve katılımcı bir yorumlama ile masaya yatırdı. Yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda ise ortaya 5 ciltlik "İzmir Modeli" çıktı. Ciltlerin başlıkları "Ortak Kavramlar", "Yönetim Stratejileri", "Yerel Kalkınma-Çevre ve Alt Yapı", "Fiziki Planlama" ve "Kamu Alanı-Yer Oluşturabilme" olarak belirlendi. Çalışmaya imza atan akademisyenlerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Modeli kitaplarını, Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yıllık çalışmalarının bir laboratuvar ortamında değerlendirilmesi olarak tanımladı.

Herkesin nutuk attığı bir dönemde..

Tarihi Asansör’de gerçekleşen final toplantısında konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir Modeli çalışmasının, yerel yönetimlerin kentin kalkınması ve yaşam standardının artırılması için neler yapabileceği ve nasıl bir yol yöntem izleyebileceğini inceleyen, irdeleyen önemli bir çalışma olduğunu dile getirerek, “Herkesin ‘katılımcı yönetim, katılım demokrasi’ diye mangalda kül bırakmadığı, nutuk attığı bir dönemden geçerken hazırlanan bu eserler, en başta İzmir Belediye Başkanı’nın ve bürokrasinin gerçekleştirdiği bütün çalışmaların aklın ve bilimin rehberliğinde yapılıp yapılmadığı sorgulayacak" şeklinde konuştu.

Bu model tuttu

Göreve geldiği günden itibaren israftan kaçınarak ve projeleri doğru öncelik sıralamasında belirleyerek hazırladıkları stratejik plan çerçevesinde yol aldıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Hayata, insana, doğaya, havaya, suya, toprağa bakışımızı projelerimize yansıtmaya gayret gösterdik ve bunun sonucu da aldık. Örneğin çevre yatırımları konusunda bugün açık ara önde olmamız, bu 14 yıllık çabanın sonucudur. Ama daha yapacak çok işimiz var; bunun bilincindeyiz. Tarım ve kırsalda yapılan projelerimiz öne çıktı. Bunun nedeni ise tarımın siyasiler ve hükümetler tarafından yok sayılması ve teşvik verilmemesi nedeniyle bizim yaptığımız çalışmaların göze batması, hem Türkiye’de hem de Birleşmiş Milletler’de ses getirmesidir. Bu bir modeldi, tuttu.”

İğne deliğinden geçebilmek

İzmir’in nasıl kalkınacağını 2005 yılının başında yol haritasıyla belirlediklerini ve adım adım uyguladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu haritadan taviz vermeyerek, sürekli irdeleyerek, sürekli yenileyerek, gereksizleri atarak, değişiklikler yaparak yürüdüğümüz yolun sonunda hedefimize ulaştık. Buradan şu sonuca varmak lazım: Eğer bir yerel yönetim çok kısıtlı kaynaklarını çok kısıtlı mevzuatın içinde sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsa, mevzuatın ‘iğne deliğinden geçmesi gereken yerlerden geçebiliyorsa’, mutlaka başarıya ulaşır. Belediye başkanı tavizsiz olmalı, popülizm yapmamalı, dürüst olmalı. Evrensel ahlak kurallarına mutlaka uymalı. Projelerine, kentin geleceğine, hemşerilerine inanmalı; inandığı yolu inatla, bıkmadan usanmadan takip etmeli ve başarıya ulaştırmalı" dedi.

Doğru politika başarılı bir yönetim

İzmir’in yaşam kalitesini merkeze alan bir kent olarak tanınıp sevildiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan Tekeli ise Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İzmir Modeli’nin, mevcut durum analizinin yanısıra, gelecekteki davranışlara ve eylemlere de yol göstermeye çalıştığını söyledi. Prof. Tekeli, “Bu bir model. Bunun yazılmasıyla, olup bitmiş bir şeyin anlatımının sonuna gelinmiş olmuyor. Tersine, geleceğin uygulamaları için bir kapı açılmaya çalışılıyor. Bir anlamda bir başlangıç olma, bir ümit olma arayışı söz konusu. İzmir bir marka, bir çekim alanı. Bu kaliteyi iki temel sebebe bağlıyorum. Kentin fiziksel özellikleri ve kentlilerin yaşam kültürü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kendine güveniyor, doğru kentleşme politikalarıyla kendi başarısını ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Güçlü bir kadro çalıştı

Yaklaşık 1,5 yıl süren İzmir Modeli çalışması, 20 ana başlık üzerinden sürdürüldü. Prof. Dr. İlhan Tekeli önderliğinde yürütülen çalışmalara Prof.Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Fikret Toksöz,Prof. Dr. Metin Şenbil, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Prof. Dr. Oğuz Esen, Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Yaşar Uysal, Prof. Dr. Ümit Erdem, Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, Prof. Dr. Adnan Kaplan, Prof. Dr. Şafak Taner, Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Prof. Dr. Canan Balkır, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral, Doç. Dr. Emine Yetişkul Şenbil, Doç. Dr. Alp Yücel Kaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gazeteci Ümit Yaldız ile birlikte Başkan danışmanları Tevfik Tozkoparan, Bülent Tanık ve Mehmet Ural katkı koydu. Çalışmaların koordinasyonunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü yürüttü.

Uzman gözüyle İzmir belediyeciliği

5 ciltlik "İzmir Modeli" kitabında "İzmir Yerel Yönetim Modelinin Yaşam Kalitesi", "Yönetişim ve Katılım", "Yenilikçilik Kavramı ve Yerelde Kullanım Olanakları", "İzmir Kenti Bağlamında Sürdürülebilirlik", "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Merkezi Hükümetle İlişki Kurma Biçimi", "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İlçe Belediyeler ile İlişki Kurma Biçimi", "İzmir Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Stratejileri", "Yerel Kalkınma Odağında Mali Yönetim Stratejisi", "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnsan Kaynakları Yönetimi Bürokrasisinde Kapasite Oluşturma Yaklaşımı", "Yerel Odaklı Kalkınma ", "Havza Esaslı Çalışmalar&qu ot;, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevreyi Koruma Ve Geliştirme Yaklaşımı", "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sıvı ve Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Kent Temizliği", "Temel Kentsel Alt Yapının Sağlanması",

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İçme Suyu Yönetimi", "Körfezi Yeniden Canlandırma ve İzmir için Yeniden İşlevlendirme Projesi", "Kent İçi Ulaşımda Atılan Adımlar", "İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulamaları", "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları", "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokratik Kitle Örgütleri ile İlişki Kurma Biçimi", "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Faaliyetleri" gibi başlıklar yer alıyor.