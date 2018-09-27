"İzmir Modeli"ne akademisyen çalışması

"İzmir Modeli" adı altında kitaplaştırılan çalışmanın tanıtımına "Yol arkadaşlarım" dediği belediye çalışanlarıyla başlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, 'modası geçen' değil 'model olan' bir İzmir'i hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz bu hikayeyi birlikte yazdık. Bunu birlikte başardık. Sizler bu kentin yüz akısınız. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Ülkenin önemli bilim insanlarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin üç dönemdir uyguladığı belediyecilik yaklaşımını masaya yatırdığı çalışma, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin katıldığı toplantıda paylaşıma sunuldu. Yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda kapsamlı bir yayın haline getirilen "İzmir Modeli"nin tanıtım toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Yılmadık, yıkılmadık"

Sözlerine, "Yol arkadaşlarım" dediği belediye personeliyle birlikte, yerel yönetimler tarihinde yer alabilecek ölçüde zorlu bir sürece şahitlik ettiklerini belirterek başlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "İzmirli hemşehrilerimizden aldığımız güçle, tüm emek ve enerjimizi, bu kenti ayağa kaldırmak için kullandık. Karşımıza çıkan engellere rağmen yılmadık, yıkılmadık. Sorgulandık, tutuklandık, yargılandık, hapis yattık. Ama hep dimdik ayakta kaldık. Direndik. Birbirimize güç verdik ve kazandık. İzmir'i yeniden ayağa kaldırıp herkesin yaşamak için can attığı bir kent haline getirdik. 'Modası geçen' değil 'model olan' bir İzmir'i hayata geçirdik. Bunu birlikte başardık. Sizler bu kentin yüz akısınız. Hepinizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Biz bu hikayeyi birlikte yazdık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üç dönemdir uyguladıkları demokratik belediyecilik anlayışı ve "yoğurt yiyiş" tarzının, 26 akademisyen ve araştırmacının yaklaşık 1,5 yıllık ortak çalışması sonucunda "İzmir Modeli" adlı ciltlerce kitaptan oluşan bir esere dönüştüğünü belirterek şöyle konuştu: "Biz bu hikayeyi birlikte yazdık. Çalışırken, planlarken, üretirken, işimizin sadece yol, su, altyapı ve imar gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığını düşündük hep. Kendimizi, kentimizin kalkınmasından ve yaşam kalitesinin artırılmasından da sorumlu tuttuk ve popülizmden uzak ahlaklı bir belediye olmayı birinci koşul olarak gördük. Belki en güzeli de buydu. Ahlaklı, dürüst; adaleti ve kul hakkını gözeten, sadece İzmir halkının ve kamunun çıkarlarını korumaya çalışan bir belediye olabilmek."

"İzmir Modeli bir çağrıdır"

Pek çok yönüyle, Türkiye'deki yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk kattıklarını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç tartışmasız söylüyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesinin bugün geldiği nokta, Türkiye'deki yerel yönetimler için çok önemli bir modeldir. İzmir modeli, memleketimizde yapılan güzel işlerin geleceğe aktarılmasından ziyade, aslında bir çağrıdır; birlikte çalışıp birlikte üretme ve bilimin aydınlık yolundan hiç ayrılmama çağrısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata, insana, doğaya, havaya, suya, toprağa, kente, paraya bakışıdır."

"Türkiye İzmir gibi olsun"

Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte, rantı değil yaşam kalitesini öne çıkaran, oldu-bittiler yerine projelerini katılımcı tasarlama süreçlerinden geçiren bir yerel yönetim anlayışıyla görev yaptıklarını söyledi. Belediyeyi hiçbir şaibenin gölgesi altında bırakmadıklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Partiler üstü bir yönetim anlayışı sergiledik. Duruşumuzdan ve ilkelerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Hep İzmirlilerin lokmasını büyütebilmek için çabaladık. Adına 'yerelden kalkınma' dediğimiz İzmir Modeli'nin çıkış noktası da işte bu oldu. İzmir Modeli aslında sonuç değil, başlangıç. Türkiye için bir umut. İzmir'den yükselen bir ses ve güzel ülkeme bir çağrı. İstiyoruz ki, Türkiye İzmir gibi olsun. Bu büyük hedefe ilerlerken benimle birlikte olduğunuz ve gücüme güç kattığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir'in başarısı göz kamaştırıyor"

İzmir Modeli'ni ciltler dolusu yayın haline getiren proje ekibinin lideri Prof. Dr. İlhan Tekeli, bu çalışmanın bir son değil, bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye belediyecilik tarihi bakımından bir ilk ve unutulmayacak bir olaya şahitlik ediyoruz. İzmir, son yıllarda sağladığı yaşam kalitesi ile Türkiye'de dikkatleri üzerine topladı. Bu kent herkesin gözlerini kamaştırıyor. 4-5 sene önce böyle bir algı yoktu. Artık başarı herkes tarafından fark edilir hale geldi. Eğer Türkiye demokrasisi bir kriz içindeyse, demokrasimizi birinci kalite bir demokrasi haline getirmek istiyorsak, İzmir Modeli çok önemli bir başlangıç." İzmir Büyükşehir Belediyesinin demokrasiye yaptığı katkıya da vurgu yapan Tekeli, "26 akademisyen ve araştırmacı birlikte etkileşerek, birbirinden öğrenerek bir model oluşturdu. Bu araştırmacılar akademik olarak seçkin kişiler ama her birinin aynı zamanda bir İzmir gönüllüsü oluğunu düşünüyorum. Bunun da ayrıca övüncünü taşıyoruz" diye konuştu.

"Dünyada iddia taşıyan bir model"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Modeli ile kentin övünç kaynağı olacak şekilde Türk demokrasisine katkıda bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan Tekeli, "Her şeyi tepeden, tek bir aktörün bildiği bir yönetim biçimi karşısında kolektif bir ürün geliştiriyor bu model. Bu modelin sahibi İzmir'dir. Bu modelin sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıdır. Bu modelin sahibi, bunu kolektif olarak üreten akademisyenlerdir" dedi.

Güçlü bir kadro çalıştı

"Ortak Kavramlar", "Yönetim Stratejileri", "Yerel Kalkınma-Çevre ve Alt Yapı", "Fiziki Planlama" ve "Kamu Alanı-Yer Oluşturabilme" başlıkları altında toplanan İzmir Modeli çalışmalarında şu isimler yer aldı: Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Fikret Toksöz,Prof. Dr. Metin Şenbil, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Prof. Dr. Oğuz Esen, Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Yaşar Uysal, Prof. Dr. Ümit Erdem, Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, Prof. Dr. Adnan Kaplan, Prof. Dr. Şafak Taner, Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Prof. Dr. Canan Balkır, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral, Doç. Dr. Emine Yetişkul Şenbil, Doç. Dr. Alp Yücel Kaya, Doç. Dr. Serhan Ada, Araştırmacı Ümit Yaldız, Başkan danışmanları Tevfik Tozkoparan, Bülent Tanık ve Mehmet Ural.