İzmir, NATO İleri Çalışma Okullarında temsil edilecek

Doç. Dr. Fabrizio Pinto, NATO İleri Çalışma Okullarında ’nano teknoloji ve casimir kuvvetleri’ üzerine ders verecek.

NATO sponsorluğunda 20 Temmuz - 3 Ağustos 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Erice kentinde gerçekleşecek Kuantum Nanofotonik adlı konferansta Yrd. Doç. Dr. Pinto, Amerika, Belçika, İngiltere, İsviçre, Fransa’dan gelen bilim insanlarının yanında Türkiye ve İzmir’den katılan tek bilim insanı olacak. Daha önce NASA’da Jet İtici Güç Laboratuvarında görev alan ve nano teknoloji uygulamalarının enerji dönüşümü, depolanması üzerine çalışan Yrd. Doç. Dr. Pinto, Casimir adı verilen günlük yaşamda doğrudan hissedilmeyen enerjiyi anlatacak.

Nanoteknolojinin gelecekteki uzay araştırmalarında önemli bir rol oynayacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Pinto, bu teknolojiyle çok hafif ve dayanıklı materyallerin oluşacağını, az enerji tüketimiyle daha uzun ve güvenli yolculuklar yapılabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Pinto, Ettore Majorana Vakfında yapılacak konferansta, nanoteknoloji ve Casimir adı verilen kuvvet ve çeşitleri üzerine ders vereceğini vurgulayarak, “Casimir kuvveti, atomlar, parçacıklar ya da yüzeyler birbirlerine çok yaklaştığında görülebiliyor. Örneğin, bunu bir kertenkelenin yüzeye sadece tek bir parmağının ucuyla yapışabilme becerisinde görebiliriz. Ancak günlük yaşamda doğrudan hissedilmiyor. Yakın bir gelecekte elektrikle değil Casimir kuvvetleriyle çalışabilen cihazlar tasarlanabilmesi amaçlanıyor” dedi.

Kendisinin nano-ölçek üzerinde Casimir kuvvetlerinden faydalanan termodinamik motor devirleri oluşturduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Pinto, bu kuvvet oluşturulacak cihazların uzay ve hava araçları da dahil olmak üzere, birçok alanda kullanılabilecek teknolojilerin geliştirilmesinde çığır açacağını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Pinto, konferansa katılacak bilim insanlarının da nanoteknoloji, kuantum üzerine çalıştığını, bu alanda edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracağını ifade etti.