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16 Mayıs 2018 10:22

İzmir Optimum’da 19 Mayıs şöleni

İzmir’de alışverişin ve sosyal yaşamın cazibe merkezlerinden İzmir Optimum, düzenlediği birbirinden keyifli etkinlikler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını şölen havasında kutlayacak.

İzmir Optimum’da 19 Mayıs şöleni

16 Mayıs 2018 10:22


İzmir Optimum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında, gün boyu benzersiz bir eğlence yaşamak isteyenleri ağırlayacak. Ünlü pop ve rock müzik sanatçısı Pamela, 19 Mayıs Cumartesi günü en sevilen şarkılarını İzmir Optimum’daki konserinde seslendirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adına benzersiz bir performans hazırlayan Pamela, saat 18.30’da başlayan konserinde tüm İzmir Optimum ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.


İzmir Optimum’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu çarpıcı konserle sınırlı kalmıyor. 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs Pazar günleri boyunca, dans grupları, buz pisti gösterileri, özel ve sürpriz aktivitelerle tüm İzmirliler İzmir Optimum’da tam bir gençlik şöleni yaşanacak.




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