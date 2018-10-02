İzmir Optimum'un şanslı ziyaretçisi otomobiline kavuştu

İzmir Optimum'un düzenlediği çekiliş sonucunda BMW kazanan talihli ziyaretçi Tabibe Çetin, otomobilini düzenlenen törenle teslim aldı.

İzmir'de kaliteli ve keyifli alışverişin merkezi Optimum'un, otomobil kazandıran kampanyası sonuçlandı. Kampanyanın talihlisi, 30 yaşındaki Tabibe Çetin oldu. Düzenlediği çekiliş ve kampanyalarla ziyaretçileri için alışveriş keyfini ikiye katlayan İzmir Optimum, bu kez genç endüstri mühendisini hayallerine kavuşturdu.

Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilen çekilişte heyecan doruğa çıktı. Ziyaretçilerin de büyük ilgi gösterdiği çekiliş sonucunda,otomobil Tabibe Çetin'in oldu. Genç kadın, Optimum'dan alışveriş yaparak ayaklarını yerden kesen sıfır kilometre BMW 418i Gran Coupé otomobil kazandı.

İki elektrikli scooter da sahiplerini buldu

Kampanyada ayrıca çekilişle iki ziyaretçiye de City Coco elektrikli scooter hediye edildi. Bu hediyelerden biri güvenlik görevlisi olarak çalışan Cengiz Sezer'in, diğeri ise Gaziemir'de yaşayan ev hanımı Deniz Otu'nun oldu.

Sürprizler devam edecek

Optimum yöneticileri, kampanyaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek yeni yılda da sürprizlerin devam edeceğinin müjdesini verdi. Aracını teslim alan Tabibe Çetin ise çok mutlu olduğunu söyleyerek yönetimine teşekkür etti.