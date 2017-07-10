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10 Temmuz 2017 14:43

İzmir perşembe ve cuma günü kavrulacak

Meteoroloji 2.

İzmir perşembe ve cuma günü kavrulacak

10 Temmuz 2017 14:43

Bölge Müdürü M. Latif Gültekin, sıcak hava dalgasının etkisi ile perşembe ve cuma günü İzmir’in sahil kesimlerinin 39 dereceye, iç kesimlerin ise 42 dereceye yükselebileceğini söyledi. Pazartesi ise yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık yaklaşık 5 derece düşecek.


Bölge Müdürü M. Latif Gültekin, Kuzey Afrika’dan gelecek sıcak hava dalgasını değerlendirdi. Bugün, yarın ve çarşamba günü 37 derecelik sıcaklık yaşayacak olan İzmir, perşembe ve cuma günü adeta kavrulacak. Gültekin, "Perşembe ve cuma günü İzmir’in sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 39 dereceye, iç kesimlerdeki hava sıcaklığının ise 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşacağız. Cumadan sonra kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü 37-38, pazar günü ise 36 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Pazartesi yağışlı havanın da etkisiyle sıcaklık 5 derece düşerek 31-32 derece arasında seyredecek" dedi.


Gültekin, perşembe ve cuma günü, vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.




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