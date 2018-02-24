İzmir rengarenk görünüme kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin karanlık ve ölü noktalarını gün ışığına çıkararak yeniden renklendirken, “Güzel Kent Girişleri Projesi” kapsamında da etkin çalışmalar yürütüyor. İstanbul Caddesi ile Ankara Caddesi kesişim noktasında bulunan Bornova Osman Kibar Kavşağı’ndaki çalışmalar, bu konuda iyi bir örnek. Ege Üniversitesi girişi karşısında bulunan 9 bin 200 metrekarelik Osman Kibar Kavşağı’nın çevresine, yaklaşık 150 yaşında 15 adet zeytin ağacı ile 24 adet yıllanmış sütun kalem servi ağaçları diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana ayrıca 20 bin adet çalı ile 30 bin adet mevsimlik çiçek yerleştirildi. Kavşak, çim zemin ve dekoratif öğelerle yepyeni bir görünüme kavuşturulurken, yanda bulunan yürüyüş yollarına da yayaları güneşten ve yağmurdan koruyan renkli üst örtülü paneller konuldu.

Hamdi Dalan Kavşağı’na 141 ağaç

Kent girişlerini yeni bir görünüme kavuşturmak için Bornova Ankara Caddesi ile Gaziemir Akçay Caddesi’nde renkli çalılar, ağaçlar ve gece ışıklandırmalarıyla gerçekleştirdiği düzenlemelerle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Kavşağı’nı da farklı bir görünüme kavuşturuyor. Kente havalimanı ve Aydın yönünden giriş bölgesi olan kavşak üzerindeki düzenleme kapsamında, toplam 110 bin metrekarelik alana şu ana kadar 8 bin 625 adet çalı bitkisi dikildi. Kavşağa ayrıca gece görselliğinin artırılması için estetik aydınlatma elemanları konulacağı bildirildi. 17 bin 405 metrekarelik alana sahip Bornova Hamdi Dalan Kavşağı’nda ise piramidal alev ağacı ve akağaç yapraklı çınar türlerinden oluşan 141 adet ağaç ve 27 bin 416 adet çalı grubu dikildi.