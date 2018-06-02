İzmir sofrasında buluştular

Birlikte oruç açan 2 bin 500 vatandaş, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Sevgi, kardeşlik ve hoşgörü ayı Ramazan, İzmir’de bir başka güzel geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok ilçede düzenlediği Ramazan eğlenceleri eski ramazanları aratmazken, kurulan binlerce kişilik iftar sofralarında buluşan İzmirliler, birlikte iftar açıyor, birlikte dua ediyor. Bu bereketli iftar sofralarının ev sahipliğini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yapıyor.

Büyükşehir’in Buca ve Bornova’da düzenlediği sokak iftarları, bu kez Konak’taki Hatay Pazaryerinde, 2 bin 500 komşuyu buluşturdu. “Gönül sofrası” adı verilen iftar yemeğine Kılıç Reis, Kemal Reis, Piri Reis ve Murat Reis mahalleleri sakinleri katıldı. Her iftar buluşmasında olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tek tek masaları gezerek konuklarıyla sohbet etti, onlarla birlikte iftar yaptı. Oruçların açılmasında önce okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın da katıldığı iftar buluşmasının en çok sevineni ise çocuklar oldu. Mahalledeki arkadaşlarıyla Hatay Pazaryerinde buluşan çocuklar hem kendilerine ikram edilen dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve macunu yedi hem de palyaço eşliğinde eğlendi. Büyükşehir’in düzenlediği iftar yemeğinden büyük mutluluk duyan vatandaşlar ise “Komşularımızla birlikte iftar açıp sohbet etme imkanı bulduk. Uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımız bile burada. Büyükşehir Belediyesi’nin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Eski ramazanlarda böyle kalabalık sofralarda bir araya gelirdik. Eski günleri andık ve bir o kadar da keyifli bir gece yaşadık” diye konuştu.