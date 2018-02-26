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26 Şubat 2018 10:06

İzmir Süper Amatör Lig: Aliağaspor: 2 - Ceyhan Altınyıldızspor: 2

İzmir Süper Amatör Lig’in 23.

İzmir Süper Amatör Lig: Aliağaspor: 2 - Ceyhan Altınyıldızspor: 2

26 Şubat 2018 10:06

haftasında Ceyhan Altınyıldızspor’u konuk eden lider Aliağaspor, 2-0 öne geçtiği rakibi karşısında skoru koruyamadı ve maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.


Stat: Aliağa İlçe


Hakemler: Davut Çelik xx, Mustafa Han xx, Arda Darcan xx


Aliağaspor: Emre Kızılboğa xx, Yunushan Memişoğlu x, Aykut Geçmen xx (Ali Osman Gündoğdu Dk. 58 xx), Bülent Tek xx, Serhat Yağlı x, Yalçın Eroğlu xx (Sadullah Erarslan Dk. 79 x), Davidson Bethel Jack xx, Adnan Malat xx, Muhammed Sak xx, Ogün Bulut x (Ramazan Aksoy Dk. 66 x), İbrahim Kuşcan xx


Ceyhan Altınyıldızspor: Yiğithan Yılmaz xx, Gökcan Özüduman x, Oğuz Tepekule xx (Can Diktepe Dk. 74 x), Hüseyin Yalaz xx, Yusuf Canbey xx, Rıdvan Uzun xx, Ali Burunkaya xx, Fırat Baran x, Fehmi Boyar xx, Kadir Atkın x, Fatih Güngör x (Erman Tunalı Dk. 66 x)


Goller: İbrahim Kuşcan (Dk. 8 ve 46 Pen.)(Aliağaspor), DK 55 – DK Pen Ali Burunkaya (Dk. 55 ve 76. Pen.) (Ceyhan Altınyıldızspor)


Sarı kartlar: Ogün Bulut, Davidson Bethel Jack (Aliağaspor), Kadir Atkın (Ceyhan Altınyıldızspor)


Kırmızı kart: Fettah Koçanalı (Dk. 88) (Ceyhan Altınyıldızspor)




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