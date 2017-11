İzmir Süper Amatör Lig: Bornova Belediyespor: 3 - Foça Belediyespor: 2

Stat: Bornova Şehir

Hakemler: Rafet Can Düzmezkalender xx, Deniz Asungur xx, Tahir Atakan Açık xx

Bornova Belediyespor: Tugay Altun xx, Fatih Kurt xxx, Cihat Beyazdağcı xx, Ümit Yıldız xx, Hakan Kahraman xx, Kenan Atamer xx (Tolga Yıldırım Dk. 86 ?), Abdullah Türk x (Baver Baytaş Dk. 64 xx), Hakan Arslan xx, Onur Can Akşar xx (Yakup Biler Dk. 72 x), Erol Can Dursun xx, Musa Can Kutlu xxx

Teknik Sorumlu: Serkan Çataldirek

Foça Belediyespor: Fehmi Kızılata x, Oğuz Acar xx, Serkan Tanrıseven xx, Zübeyir Özcan x, Emrah Yılmaz xx, Talip Yılmaz x, Sinan Cındık x, Harrison Ngufor Ambe Peterson x (Erdinç Turan Dk. 46 xx), Süha Alperen Koçaşlı xx, Emre Demirbaş x (Tuğcan Güngör Dk. 46 x), Erkan Akbal xx (Süleyman Kırmızıgül Dk. 72 x)

Teknik Sorumlu: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Oğuz Acar, Erkan Akbal, Talip Yılmaz, Tuğcan Güngör, Serkan Tanrıseven, Fehmi Kızılata (Foça Belediyespor)

Goller: Cihat Beyazdağcı (Dk. 32), Erol Can Dursun (Dk. 35), Yakup Biler (Dk. 82) (Bornova Belediyespor), Süha Alperen Koçaşlı (Dk. 76), Süleyman Kırmızıgül (Dk. 90+2) (Foça Belediyespor)