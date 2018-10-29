İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 1 - Çamdibi Gençlerbirliği: 0

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’un 4.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'un 4. hafta karşılaşmasında, Çamdibi Gençlerbirliği'ni konuk eden Foça Belediyespor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Stat: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay
Hakemler: Aliriza Tufan Çerçioğlu, Çağrıcan Pazarcıklı, Selman Kılınç
Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Gökhan Güneş, Yunus Süme, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya (Oğuz Acar Dk. 88 ?), Nadir Pirzola (Muammer Güreşçi Dk. 55) , Ayhan Işık, Koray Kadan (Alihan Er Dk. 90+1 ?), Burak Beyit, Erkan Akbal, Erkan Akbal
Antrenör: Güven Beyit
Çamdibi Gençlerbirliği: Gökhan Zeytun, Sercan Buzcu, Bahattin Bayer, Sergen Kahya, Muhammet Aktaş, Rıza Özay, Muhammet Cihan Gülmez, Görkem Sönmez (Ömer Pehlivan Dk. 73), Yaşarcan Alacaoğlu, Gökalp Çiçek (Cem Aker Dk. 86 ?), Gökhan Zeren
Antrenör: Koray Gündoğdu
Gol: Burak Beyit (Dk. 78) (Foça Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Güneş, Nadir Pirzola, Erkan Akbal, Koray Kadan, Tayfun Malatya, Muammer Güreşçi (Foça Belediyespor), Cihan Gülmez, Gökhan Zeytun (Çamdibi Gençlerbirliği)