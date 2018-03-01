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01 Mart 2018 11:09

İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 2 - Yamanlar Esenspor: 1

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta, olumsuz saha ve hava şartları sebebiyle 11 ve 14 Şubat tarihlerinde 2 kez ertelenen Foça Belediyespor-Yamanlar Esenspor mücadelesi, Foça ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 2 - Yamanlar Esenspor: 1

01 Mart 2018 11:09


Stat: İzmir Atatürk- 1 No’lu Yan Saha


Hakemler: Anıl Şen xx, Elçin Kaba xx, Taner Bozdemir xx


Foça Belediyespor: Tayfun Malatya xx, Erdinç Turan xx, Serkan Tanrıseven xxx, Görkem Çapacı xx, Erkan Akbal xx, Kaan Eryılmaz xx, Harrison Ngufor Anbe Peterson xxx, Muammer Güreşçi x (Emre Alpdağ Dk. 58 x), Koray Kadan xx (Alihan Er Dk. 83 ?), Burak Pala xx, Sıtkı Keleş xx (Zübeyir Özcan Dk. 87 ?)


Antrenör: Güven Beyit


Yamanlar Esenspor: Yiğit Gülay x, Arca Saffet Serin x, Gökmen Altın xx, Barış Geldiler x, İlhan Kahraman xx, Ayhan Işık xx, Numan Yıldızhan xx, Anıl Şimşek x, Tevfik Demir x (Utkucan Ertan Dk. 83 ?), Erdal Alıcı xx, Berkcan Ertem x (Yılmaz Ceylan Dk. 58 ? (Kevin Kleine Dk. 59x)


Antrenör: Mesut Ceylan


Goller: Koray Kadan (Dk. 23 ve 52) (Foça Belediyespor), Barış Geldiler (Dk. 43)(Yamanlar Esenspor)


Sarı kartlar: Koray Kadan, Erkan Akbal, Alihan Er, Tayfun Malatya, (Foça Belediyespor), Berkcan Ertem, Erdal Alıcı, İlhan Kahraman, Numan Yıldızhan (Yamanlar Esenspor)


Kırmızı kart: Erkan Akbal (Dk. 78) (Foça Belediyespor)




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