İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 2 - Yamanlar Esenspor: 1

Stat: İzmir Atatürk- 1 No’lu Yan Saha
Hakemler: Anıl Şen xx, Elçin Kaba xx, Taner Bozdemir xx
Foça Belediyespor: Tayfun Malatya xx, Erdinç Turan xx, Serkan Tanrıseven xxx, Görkem Çapacı xx, Erkan Akbal xx, Kaan Eryılmaz xx, Harrison Ngufor Anbe Peterson xxx, Muammer Güreşçi x (Emre Alpdağ Dk. 58 x), Koray Kadan xx (Alihan Er Dk. 83 ?), Burak Pala xx, Sıtkı Keleş xx (Zübeyir Özcan Dk. 87 ?)
Antrenör: Güven Beyit
Yamanlar Esenspor: Yiğit Gülay x, Arca Saffet Serin x, Gökmen Altın xx, Barış Geldiler x, İlhan Kahraman xx, Ayhan Işık xx, Numan Yıldızhan xx, Anıl Şimşek x, Tevfik Demir x (Utkucan Ertan Dk. 83 ?), Erdal Alıcı xx, Berkcan Ertem x (Yılmaz Ceylan Dk. 58 ? (Kevin Kleine Dk. 59x)
Antrenör: Mesut Ceylan
Goller: Koray Kadan (Dk. 23 ve 52) (Foça Belediyespor), Barış Geldiler (Dk. 43)(Yamanlar Esenspor)
Sarı kartlar: Koray Kadan, Erkan Akbal, Alihan Er, Tayfun Malatya, (Foça Belediyespor), Berkcan Ertem, Erdal Alıcı, İlhan Kahraman, Numan Yıldızhan (Yamanlar Esenspor)
Kırmızı kart: Erkan Akbal (Dk. 78) (Foça Belediyespor)