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30 Temmuz 2018 13:54

İzmir Trakya Türkleri Dr. Sadık Ahmet’i unutmadı

İzmir Trakya Türkleri Derneği ve Batı Trakya Türkleri Derneği, Batı Trakya Türklerinin bağımsızlığına katkıda bulunan rahmetli Dr.

İzmir Trakya Türkleri Dr. Sadık Ahmet’i unutmadı

30 Temmuz 2018 13:54

Sadık Ahmet’i anma programı düzenledi.


Her sene 24 Temmuz’da Yunanistan’ın Gümülcine şehrindeki kabri başında anılan Dr. Sadık Ahmet’i, İzmir Trakya Türkleri Derneği ve Batı Trakya Türkleri Derneği de unutmadı.


Çiğli ilçesi Egekent Mahallesinde Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda gerçekleştirilen anma törenine eşi Işık Sadık, Batı Türkleri Genel Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, İzmir eski Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı ve eski İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Kordon İş adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Trakya Türkleri Dernek Başkanı Bahattin Kılıç, İzmir Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Mümin Durmuş, üyelerden Sami Salimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ahmet


Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı olan ve Batı Trakya Türklerinin bağımsızlığına katkıda bulunan Dr. Sadık Ahmet’in 1995 yılında vefatı sonucu adı birçok okul, park ve yollara verilmiştir.




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