İzmir turizmine termal doping

Ş, Doğanbey'de satın alınan 42 dönüm arazide kurulacak Termal Tedavi ve Kür Merkezinin temelini ilkbaharda atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 40 ortak olduğu Çeşme Termal Kür Merkezinin inşaatına ise yine 2019 yılında başlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turizm bölgelerinden olan Menderes, Seferihisar ve Çeşme'de yıllardır hayal olan "turizmi 12 aya yayma" hedefini gerçeğe dönüştürecek. Seferihisar ve Çeşme'de kurulacak termal tedavi ve kür merkezleri ile birlikte İzmir, sağlık turizminde de adından daha fazla söz ettirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliğinin ortak olduğu İzmir Jeotermal A.Ş aracılığıyla Seferihisar, Gümüldür, Özdere ve Ürkmez bölgelerindeki otellerin turizm kapasitesini artırmak ve kentin sağlık turizmi hedefine katkı koymak amacıyla planlanan termal kür ve tedavi merkezi için proje çalışmaları hızla sürüyor.

Günde 300 kişi yararlanabilecek

İzmir Jeotermal A.Ş., Doğanbey'de satın aldığı 42 dönümlük arazide kurulacak Termal Tedavi ve Kür Merkezinin temelini 2019 yılı bahar aylarında atmayı hedefliyor. Tedavi merkezi, kapalı ve açık havuzlar, doktor odaları ve termal tedavi-kür merkezi olacak şekilde üç ana birimden oluşacak. Zemin katta termal banyo ve hamamlar ile saunalar yer alırken, birinci katta bireysel ve grup egzersiz salonları ile fitness salonu bulunacak. Tedavi ve kür merkezinden günde 300 kişi yararlanabilecek. 50 odalı termal otelde ise güneşlenme terası, açık havuz alanı ve tenis kortu bulunacak.

Sağlık turizmi ayağa kalkacak

Çeşme'deki termal turizm kapasitesini artırmak için İZENERJİ şirketi aracılığıyla kısa adı TETUSA olan Çeşme Termal Kür Merkezine de yüzde 40 ortak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Seferihisar ve Menderes bölgesinde olduğu gibi Çeşme'de de sağlık turizmini harekete geçirmeyi planlıyor. 100 dönümlük arazide aqua park, estetik cerrahi, tedavi ve kür merkezi, yüzme havuzu, yaşlı bakım evi, otel ve kapalı spor salonlarının yer alacağı bir tesisi hayata geçirmeyi planlayan TETUSA, proje çalışmaları süren tesisin temelini 2019 sonunda atmayı hedefliyor.