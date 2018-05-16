İzmir turlarına yoğun ilgi

26 Mayıs’a kadar Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek turlara katılmak isteyenler www.izmir.bel.tr adresi üzerinden online rezervasyon yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Ücretsiz Kent Turları” ile İzmirlilere yaşadıkları şehri daha yakından tanıma, tarihi ve doğal zenginliklerini görme fırsatı sunuyor. 2015 yılından bugüne kadar binlerce İzmirlinin katıldığı, tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik gezilerini kapsayan program “Homeros Vadisi”, “Beydağ Turu” ve “İzmir Tarih Turu” olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. Kent turları, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. 26 Mayıs’a kadar sürecek turlara katılım ise http://www.izmir.bel.tr adresi üzerinden gerçekleşiyor. Cuma ve Cumartesi günleri ücretsiz olarak düzenlenen turlar ise yoğun ilgi nedeniyle Çarşamba günü de düzenlenerek 3 güne çıkarıldı.

İzmir’i yeniden keşfettiler

Son yıllarda kentin farklı bölgelerine düzenlediği ücretsiz gezilerle İzmirlilere yaşadıkları şehri daha yakından tanıtan ve İzmirlilik bilincini geliştiren Büyükşehir Belediyesi’nin gruplar halinde gerçekleştirdiği geziler sayesinde kentliler İzmir’i adeta yeniden keşfediyor. Tarlaları baraj gölü altında kalan Beydağ’a düzenlenen günübirlik geziler sayesinde, kentliler mısır, pamuk ve patates üreticilerinin balıkçı olma serüvenine tanıklık ediyor. Bu yıl ilk kez Karaburun, Bayındır, Bergama ve Bademler bölgesine bir aylık dönem için düzenlenen turlar da İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.

Görmeyen kalmasın

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen turlar, Konak Meydanındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden saat 09.00’da başlıyor ve yine aynı noktada sona eriyor.

“İzmir Tarih Turu” gezi programı kapsamında Kadifekale, Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli (Mola), Hatuniye Meydanı ve Dönertaş Sebili, Emir Sultan Türbesi, Tasarım Atölyesi, Agora, Kemeraltı-Havra Sokağı geziliyor. Program, Kemeraltı’ndaki Kızlarağası Hanı turu ile son buluyor.

“Homeros Vadisi Turu” kapsamında Bornova Kayadibi Köyüne gidilerek Homeros Vadisinde keyifli doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. “Beydağ Turu” programıyla ise Baraj Gölüne gidilerek hem sular altında kalan köyün hikayesini dinleniyor hem de eşsiz manzara eşliğinde çaylarını yudumlayıp kentliler doğayı kucaklıyor. Ardından Beyköy ve Erikli Köyleri ziyaret ediliyor.