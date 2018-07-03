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03 Temmuz 2018 11:07

İzmir, Tütünle Savaş Kongresine ev sahipliği yapacak

Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybederken, tehlikeye dikkat çekmek için İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında bir kongre düzenlenecek.

İzmir, Tütünle Savaş Kongresine ev sahipliği yapacak

03 Temmuz 2018 11:07


İnsan sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan tütün, ayrıca önlenebilir bir hastalık nedeni olarak biliniyor. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600 binden fazla insan da kendisi sigara içmediği halde başkalarının içtiği sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Bu tehlikeye dikkat çekmek adına International Society for Prevention of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) Derneği, 14. kongresini İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tobacco Induced Diseases (TID) Dergisinin de destekleyeceği kongrenin amacının dumansız bir çevre ile daha sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğu bildirildi.


Sigaranın neden olduğu hastalıkları önlemek için yoğun çaba harcayan, herhangi bir maddi kazanç amacı gütmeyen uluslararası bir bilimsel dernek olan ISPTID, daha önce de Brüksel ve Atina gibi şehirlerde de kongreler yapmıştı. ISPTID, İzmir’de gerçekleştireceği kongre ise bu yıl ilk kez Türkiye’de yapacak. Genel olarak tütün ile mücadelenin anlatılacağı kongrede; sigara bırakma, tütün kullanımına bağlı hastalıklar, pasif içicilik, elektronik sigara, vergilendirme, yasal olmayan tütün ticareti, spor-gençlik ve tütün ürünleri, ağız hastalıklarının tütünle ilişkisi, nargile, tütün reklamları ve tütünle mücadelede uluslararası çabalar gibi konular ele alınacak.




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