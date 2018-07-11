İzmir ulaşımında yeni tarifeler belli oldu

9’luk bir zam geldi. AK Parti’nin ret oyu verdiği tarifelerde memurlar için ilk defa indirim uygulanacak. Ayrıca 15 Temmuz’da İzmir ulaşımı ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumda İzmir ulaşımının yeni tarifeleri belli oldu. Buna göre ulaşımda yüzde 4.9’luk bi artış olacak, ayrıca ilk defa belediye bünyesindeki memurlar için de indirim uygulanacak. Oturumda, 15 Temmuz’da ulaşımın bedava olacağı da kararlaştırıldı.

15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz olacak

Toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşımın ücretsiz olacağı görüşüldü. İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Valiliği’ne gönderdiği resmi yazı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı geçici düzenlemede 15 Temmuz günü saat 20:00 ile 16 Temmuz saat 06:00 arasında kentte ulaşım ücretsiz gerçekleşecek.

Ulaşıma yüzde 4.9’luk zam

Oturumda toplu ulaşımda kullanılacak yeni tarifeler de belli oldu. 2018 yılının 6 aylık döneminde ÜFE’de yüzde 15.52, TÜFE’de yüzde 9.17, akaryakıtta yüzde 12.53 ve döviz kurundaki artışların yer aldığı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu mecliste oylandı. Komisyondan AK Parti’li üyelerin ret oylarıyla meclise gelen rapor burada da AK Parti’nin aynı muhalefetiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Kentteki toplu ulaşıma yüzde 4.9’luk bir zam geldi.

Memurlara ulaşım indirimi

Tarifeye göre belediye bünyesindeki memurlara verilen 88 kontör yeni dönemde uygulanacak. Bu, 3 TL’den hesaplandığında 264 liraya tekabül ediyor. Memur tarifesi de AK Parti’nin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

"Vatandaş bu zamlardan rahatsız"

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ulaşımda uygulanacak yeni tarife için tepkisini dile getirirken, “Toplu ulaşım belediyenin en önemli hizmetlerinden biridir. Bu önergede ulaşım tarifesinin yeniden düzenlenmesi. Oysa pazartesi günü de suya zam yaparken su fiyatlarının ayarlanması denilmişti. Biz bunların zam olduğunu biliyoruz ama niye açık açık söyleyemiyorsunuz? Ayarlama dediğiniz zaman lehte de aleyhte de olabilir. Gündemde bunu lütfen belirtiniz. Vatandaş bu zamlardan rahatsızdır. Yılbaşından beri hem suda hem otoparkta hem de toplu ulaşımda zamlar yüzde 15 oldu. Bu şekilde fiyat ayarlamasıyla vatandaşın yavaş yavaş cebine girmektesiniz. Bu zamları yaparak vatandaşı çileden çıkarıyorsunuz. Vatandaşının kanını emiyorsunuz. Bu zamları sosyal belediyecilik bağlamında kaldırınız” dedi.

"Bir mazot indirimi de çıkarsalar, buna seviniriz”

Başkanvekili Aydoğan ise, “Muhalefetin her zaman zamlara tepkisi olur. Mazot, elektrik ve sigarada bunlar yapılıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin sübvansiyon vardır. Biz Avrupa kentleri gibi kanun çıkaran belediye olmadığımız için merkezi hükümetin çıkardığı kanunları uygulamakla mükellefiz. Toplu ulaşım belediyelerin yıllardır sübvanse ettiği bir şeydir. Son zamanlarda ücretsiz taşımalar arttı. Gazimizin, şehit yakınımızın, öğretmenimizin, yaşlımızın başımızın üstünde yeri var. Taşıyalım. Ama gönül ister ki belediyelere bir kanun çıkarıyorlarken, bir mazot indirimi de çıkarsalar, buna seviniriz” diye konuştu.

İşte ulaşımda yeni fiyatlar

Yeni tarifeye göre; merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bileti 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları bir kontör olarak sabit kaldı.

Baykuş tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 3.30 TL’den 3.60 TL’ye, öğretmen bilet 4.40 TL’den 5 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı.

Havalimanı tarifesindeki tam bilet 5.72 TL’den 6 TL, öğrenci ve 60 yaş bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye, öğretmen bilet 5.72 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı.

İZBAN’da geçen yıl uygulamaya konan ’gittiğin kadar öde’ sisteminin ESHOT’ta pilot uygulama bölgesi olan Seferihisar-Sığacık arasındaki tarifede; tam bilet 2 TL’den 2.10 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.15 TL’den 1.25 TL’ye, öğretmen bilet 1.54 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi.

Seferihisar-Üçkuyular İskele arasındaki tarife ise, ilk biniş ücreti 15 kilometre için 2.50 TL’den 2.75 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.44 TL’den 1.57 TL’ye, öğretmen bilet 1.92 TL’den 2.18 TL’ye yükseldi.

15 kilometre sonrasında ise kilometre başına eklenen fiyatlarda da değişiklik oldu. Tam bilette 0.10 kuruş eklenirken yeni tarifede 0.11 kuruş eklenecek. Öğrenci ve 60 yaş bilette 0.05 eklenirken 0.06 kuruş eklenecek. Öğretmen bilette 0.07 kuruş eklenirken 0.08 kuruş eklenecek.

İZBAN’da ise, tam bilet tarifesinde 25 kilometrelik ilk biniş ücreti 2.86 TL’den 3 TL’ye, öğrenci ve 60 yaş bilette 1.65 TL’den 1.80 TL’ye, öğretmen bilette 2.20 TL’den 2.50 TL’ye yükselme oldu. 25 kilometrenin ardından kilometre başına tam bilette 0.08 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletinde 0.05 kuruş, öğretmen biletinde ise 0.06 kuruş ilave ücret yansıyacak.

Ayrıca bilet 35 tarifesindeki 3 binişlik bilet 10 TL’den 11 TL’ye, 5 binişlik bilet 15 TL’den 17 TL’ye, 10 binişlik bilet 29 TL’den 32 TL’ye çıkarıldı.