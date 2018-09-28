İzmir Valiliğinde fırtınaya karşı 'acil' toplantı

Ege'de yıkıcı etkilere sahip muhtemel fırtınaya karşı İzmir Valiliği de teyakkuza geçerken, İzmir İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, yaptığı son dakika açıklamasında, “İzmir Valiliği olarak bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın kıyıdaki teknelerini karaya çekmelerini ve daha güvenli bir şekilde karada tutmalarını öneriyoruz" dedi.

Ege'de hakim olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı İzmir'de tüm kamu kurum ve kuruluşları adeta alarma geçti. Gerekli hazırlıklar tamamlanırken, bazı kuruluşlarda izinler iptal edildi ve teyakkuz haline geçildi. İzmir Valiliğinde de Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi ‘acil' koduyla toplandı.

Toplantı sırasında bir açıklama yapan İzmir İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, hazırlıklara ilişkin bilgiler vererek, “İzmir Valiliği olarak bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.

Memük, tüm kamu kurumlarına bilgiler verildiğini ifade ederek, "İlimizde, Pazar ve Pazartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili olarak gereken tedbirleri almak üzere Afet Acil Durum Yönetimi Merkezimizde görevli ve yetkili arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu muhtemel fırtına ve aşırı yağışla ilgili olarak; bütün kamu kurumları, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, emniyet müdürlüğü, jandarma Komutanlığı, sahil güvenlik Komutanlığı ve askeri birliklerimiz gerekli tedbirleri almış durumda. Pazar günü için bugünden gerekli hazırlıkları yapmış durumdayız” dedi.

“Tehlike oluşturabilecek malzeme ve eşyalarını güvenli hale getirin”

Memük, vatandaşlara da bazı uyarılar yaparak, şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımıza tabii ki bu konuda da bazı uyarılarımız olacak. Özellikle liman başkanlıklarına uyarmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kıyıdaki teknelerini karaya çekmelerini ve daha güvenli bir şekilde karada tutmalarını öneriyoruz. Yine vatandaşlarımızın özellikle balkon ve çatılardaki sabitlenmemiş tehlike oluşturabilecek malzeme ve eşyalarını güvenli hale getirmelerini, kapı ve pencerelerini özellikle evlerin rüzgâr tarafındakileri emniyetli şekilde bağlanmasını istiyoruz. Yine vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar ağaç ve duvarlardan uzak durmalarını ve mümkün olduğu şekilde dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. İzmir Valiliği olarak bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız.”