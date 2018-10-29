İzmir Valiliğinden ‘Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu'

İzmir Valiliği tarafından ‘Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu' düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın ev sahipliğinde Konak Meydanı Hükümet Konağı önünde ‘Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu' düzenlendi.

Resepsiyonda İstanbul Havalimanı'nın açılışına canlı yayınla bağlanıldı. Konak Meydanı'nda halka açık olarak düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlara hitap ettiği açılış konuşmasını Vali Ayyıldız, protokol ve İzmirliler ile birlikte izledi.

Resepsiyona Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, askeri ve mülki erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum ve mesleki kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile İzmir'in siyaset, iş, sanat ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Mehteran takımı konseriyle başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda şehitler için dua okundu. TRT tarafından hazırlanan 29 Ekim Belgeseli davetlilere izletildi.

Geceye katılan misafirlere hitaben konuşan Vali Ayyıldız, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve tüm dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergilemeye çalıştıkları tüm yıkıcı, bölücü tehditlere karşı her zaman uyanık ve hazırdır. Devletimizi sürekli kılmanın ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun tüm fertlerine önemli görevlerin düştüğünü biliyoruz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarihimizin şanlı zaferlerle dolu olduğunu söyleyen Vali Ayyıldız, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşının destansı bir inanç ve kararlılıkla yürütüldüğünü ve tüm imkânsızlıklara rağmen kazanılan tarihi bir zafer olduğunu ifade etti. Vali Ayyıldız, Necip milletimiz bu tarihten sonra da milli birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi destan yazmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri yaşanmıştır. Bu dayanışma geleceğe güven ve umutla bakmamızı sağlamaktadır. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM'de ifade ettiği ‘Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' mesajının bizlere yüklediği büyük bir sorumluluğun bilinciyle çalışacak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Ecdadımızın cumhuriyetimizin kuruluşu esnasında gösterdiği azim ve kararlılık, çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından gazi dernekleri Vali Ayyıldız'a çiçek takdim etti. Resepsiyon boyunca salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçalar çalındı. 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu için özel hazırlanan pastayı Vali Ayyıldız, protokol ve gazilerle birlikte marşlar eşliğinde kesilen pasta ile tören son buldu.