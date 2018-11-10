İzmir ve ilçelerinde Atatürk özlem ve saygıyla anıldı

İzmir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün ilçelerde özlemle anıldı. Tire'de zeytin işçi kadınların görüntüsü ise sosyal medyada beğeni topladı.

Tire ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle törenler vardı. İlçede, saat 09:05'de herkes saygı duruşunda bulundu. Günün en anlamlı fotoğraf karesi ise Tire'ye bağlı Hisarlık Mahallesi'nden geldi. Mahallede zeytin toplayan; Gülsen Çayırlıoğlu, Güngör Yetimoğlu, Ayşen Güngör adlı vatandaşlar, işlerini bırakarak saat 09:05'de saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğraf karesi, çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan, Tire Devlet Hastanesi personeli, örnek bir davranışa imza atarak kendi aralarında para topladı ve hastane bahçesine Atatürk büstü yaptırdı. Büstün açılışı da, hastane personeli tarafından karşılandı.

Ata için bin 500 metrelik dağa tırmandılar

Ulu önderin 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle, bir dağcılık grubu üyeleri, Aydın Söke ilçesindeki bin 500 metrelik dağa tırmandı. Saatler sonra zirveye ulaşan grup üyeleri, Atatürk posteri ve ürk bayrağı açtı. Grup üyeleri, Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'de bin 500 metrelik tepede saygı duruşunda da bulunup İstiklal Marşı okudu.

Yaşar'ın akademisyenleri Ata'yı andı

Yaşar Üniversitesi'nde ulu önder Atatürk 80. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törene; akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar katıldı. Atatürk büstünün önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören konferans salonunda devam etti.

Ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde büyük bir özlem ve saygıyla anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kişisel izlenimlerini paylaşan Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Trevor John Hope, Atatürk'ün insan bilimlerine verdiği değeri hatırlattı.

Törende konuşan Dr. Trevor John Hope, "Bu törene katılabildiğim için, bugün toplanmış olan bu toplumun bir parçası olduğum için, bu ‘Biz'den sayıldığım için çok mutluyum ve bunun büyük bir onur olduğunun farkındayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiğim ve dünyada eşi olmayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ve 6 sene boyunca üyesi olduğum bilim ve eğitim yuvası, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasını da sağlamıştır. Bu kurumları göz önünde bulundurarak Atatürk'ün insan bilimlerine verdiği değeri hatırlamamız bence önemlidir" dedi.

Ege Üniversitesi'nde de törenler vardı

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda da bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından devam eden programın açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı. Budak, konuşmasında, ulu önderin fikirleri ve ileri görüşlüğüne dikkat çekerek, "'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği bu vatan için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın derin bir saygı ile andığı yol gösterici bir liderdir. Azmi, çalışkanlığı, askeri ve siyasi dehasıyla nice imparatorlukları dize getiren büyük lider Atatürk, fikirleri ve ileri görüşlülüğü ile gelecek nesillere yön vermekte ve örnek teşkil etmektedir. 10 Kasım, bizler için sadece bir matem günü değildir, olmamalıdır. Atatürk'ü anarken aynı zamanda onu anlamak, fikri mirasını gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir" dedi.

Konuşmaların ardından program, 'Sarı Zeybek' isimli görsel anlatım, 'Son Sefer' isimli belgesel gösterimi, 'Lider Atatürk' isimli konferans ile devam etti. "Atatürk'ün Vefat ve Anıtkabir'e Nakli" konulu fotoğraf sergisi ise programlar son buldu.

Konak'ta onlarca öğrenci Ata'sı için koştu

Konak Belediyesi'nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği geleneksel Ata'ya Saygı Koşusu'na bu yıl rekor düzeyde katılım oldu. Toplam 90 okuldan bin 710 öğrenci Ata'sı için koştu.

Konak Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen Ata'ya Saygı Koşusu'nun bu yıl 20'incisi koşuldu. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği koşuya; ilk, orta ve lise olmak üzere 90 okuldan toplam bin 710 öğrenci katıldı. Öğrenciler; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 450, 650, 850, 1200 ve 1800 metre olmak üzere yaş gruplarına göre sınıflandırılarak koştu.

İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleşen yarışları izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Türkoğlu ve Menderes Tunç da yer aldı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bayraklı'da 5 noktada 25 bin kişilik lokma dağıtıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde Bayraklı'da da düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayraklı'da da hayat adeta durdu. Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye tarafından ilçenin farklı noktalarında Atatürk ve tüm şehitlerimiz için dökülen lokmaları vatandaşlara ikram etti.

Bayraklı Belediyesi, her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da; Sevgi Yolu, Gümüşpala heykel, Çay Mahallesi Sancak Cami, Manavkuyu Migros ve Yeni Girne Pazar Yeri önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 25 bin kişilik lokma döktürdü.

Karşıyaka'da da hayat durdu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka ilçesinde de törenlerle anıldı. Karşıyaka Hükümet Konağı önündeki anma programına; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, resmi kurumların temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise Karşıyaka'da hayat durdu. Hem tören alanındakiler hem balkonlardaki vatandaşlar hem de cadde ve sokaklardaki Karşıyakalılar, Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu anda saygı duruşuna geçti. Siren ve korna sesleri ilçenin dört köşesinde yankılanırken, duygu dolu anlar da yaşandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 10 Kasım nedeniyle yaptığı konuşmada, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalbimizde ölümsüzlüğe ulaştığı 10 Kasım'ın 80. yıl dönümünde; O'nu her zamankinden daha çok arıyor ve anıyoruz. Ülkemizin; çağdaş, demokratik ve laik bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmesinin, gösterdiği hedeflere yürümekle mümkün olacağını çok iyi biliyoruz" dedi.

Foça'da Atatürk özlemle anıldı

10 Kasım nedeniyle Foça ilçesinde de törenler vardı. Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ve Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi meclis üyeleri, sivil ve askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşu, siren sesiyle birlikte saat 09:05'te başladı. Sirenin bitişinin ardından, İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi ve sonra yarıya indirildi.

Program, daha sonrada Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde devam etti. Kültür merkezinin holünde öğrenciler, Atatürk resminin etrafında sevgi ve özlem çemberi oluşturdu ve daha sonrada çeşitli etkinlikler yapıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Ulusumuzun kurtarıcısı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Ata'mız, gösterdiğin ve emanet ettiğin uygar yolda, devrimlerinin ışığında yürüyeceğiz. Armağanın yaşamımızın aydınlığı Cumhuriyet'e ve özgürlüğümüze her daim sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Aliağa'da ulu önder sevgisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde Aliağa'da düzenlenen tören ve bir dizi etkinlikle anıldı.

Anma etkinlikleri, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Aliağa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Leyla Dokuzoğlu yaptı. Daha sonra ise öğrenciler bir oratoryum gösterisi sundu. Program sonunda, oratoryo gösterisini düzenleyen okul öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden protokol üyeleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Selçuk ilçesinde de hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Selçuk'ta da saygı ve özlemle anıldı. Ulu önderin ebediyete intikali sebebiyle düzenlenen anma törenleri Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Selçuk Kaymakamlığı, Selçuk Belediye Başkanlığı, siyasi partiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Saat 09:05 de ise adeta hayat durdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son bulan tören sonrasında katılımcılar, Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu'nda hazırlanan Atatürk'ü anma programa katıldı.