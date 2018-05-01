İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları

Kutlamaların yoğun adresi bu sene de Gündoğdu Meydanı olurken, ilçelerde de ayrıca 1 Mayıs programları düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na gelerek kutlamalara katıldı. İşçiler tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Kocaoğlu, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Alanı dolduran İzmirliler, Başkan Kocaoğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. "Emekçinin, işçinin ve emek hakkı için mücadele edenlerin bayramı" olarak tanımladığı 1 Mayıs’ı en içten dileklerle kutlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “İzmir yine 1 Mayıs’ı en özgür bir biçimde, barış ve huzur içerisinde, bayram gibi kutluyor" dedi.

Bayraklı’da davullu zurnalı kutlama

Bayraklı Belediyesi çalışanları ise 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı davullu zurnalı kutladı. Doğançay’da bulunan Fen İşleri Müdürlüğü yeni binası ve şantiyesinde gerçekleştirilen törene Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, DİSK Genel İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Bayraklı Belediyesi çalışanları katıldı. Davullu, zurnalı etkinlikte halaylar çekildi, marşlar söylendi.

Balçova’da halay ve horon

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’na katılmak için Balçova Belediyesi önünde toplanan belediye personeli de halay-horon çekerek marşlar söyledi. Başkan Mehmet Ali Çalkaya’nın da personeli ile birlikte katıldığı kutlamalardan sonra işçiler İzmir’de kutlamaların ve anmaların yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na geçti.

Çiğli’de işçiler tören yaptı

Çiğli Belediyesi işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, belediye binası önünde düzenlenen törende buluştu. Belediye işçileri, şarkılar söyleyip, halaylar çekip ve sloganlar atarak 1 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı. Belediye önündeki kutlamaya Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Gençlik ve Kadın kolları, DİSK Genel İş 5 No’lu sendikası işyeri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Hasan Arslan da coşkulu işçilerle birlikte halay çekti ardından işçilerle birlikte Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı.

Karşıyaka’da 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Karşıyaka’da da coşku ile kutlandı. Sendikaların, belediye binası önünden başlatıp Karşıyaka İskele’ye kadar sürdürdükleri yürüyüşe Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sendika temsilcileri, meclis üyeleri ve bine yakın işçi katıldı. Yürüyüş sırasında marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

Seferihisar’da 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Seferihisar’da da coşkuyla kutlandı. Seferihisar Belediyesinin Saat 09.00’da düzenlediği törenin ardından Başkan Tunç Soyer, ilçede inşaatlarda ve çeşitli yerlerde çalışmaya devam eden işçileri ziyaret etti. Soyer, işçilere baklava ve içecek götürdü.

Foça’da "kardeşlik kahvaltısı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, CHP İzmir geçmiş dönem il başkan yardımcısı Dr. Ülkümen Rodoplu, DİSK Genel-İş ve KESK Tüm-Bel-Sen’e bağlı Foça Belediyesi çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Foça Belediyesi KESK Tüm-Bel-Sen işyeri temsilcisi Levent Mısır’ın okuduğu basın açıklamasının ardından, 1 Mayıs yürüyüşü yapıldı. Küçükdeniz Limanı’na ulaşan topluluk, ahşap iskeleye serdikleri gazete kağıtlarının üzerinde; domates, ekmek, peynir, zeytin ve çaydan oluşan ‘‘kardeşlik kahvaltısı’’nı yaptı.

Çeşme’de 1 Mayıs yürüyüşü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İzmir’in Çeşme ilçesind?e de bir yürüyüş düzenlendi. Çeşme Çarşısı girişinden başlayan yürüyüşe, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube Çeşme Baştemsilcisi Uğur Boztepe, Çeşme’deki sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz yıl bir araya gelerek oluşturdukları Çeşme Demokrasi Platformu temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar katıldı.