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İzmir'de 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Sevgi Yolu'ndaki bazı kitapçılarda bandrolsüz çoğaltılmış kitap bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmada orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin yararlandığı ders kitapları ve yardımcı kitapların bandrolsüz çoğaltıldığını ve bir iş hanı içindeki depodan piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine depoya operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirdi. Polis ekipleri, kitapları piyasaya sürdüğü öne sürülen C.A. (30) hakkında ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yaptı.

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