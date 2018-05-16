Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:58

İzmir’de 10 günde 110 uyuşturucu operasyonu

İzmir’de narkotik ekipleri, 10 gün boyunca yaptıkları 110 ayrı operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan 85 şüpheliyi yakaladı.

İzmir’de 10 günde 110 uyuşturucu operasyonu

16 Mayıs 2018 13:58

Yakalanan şahıslardan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik saha ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Narlıdere ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde, suça konu olan ikametlerde ve il giriş-çıkış noktalarında son 10 gün içerisinde icra edilen 110 ayrı operasyon ve uygulama sonucunda 85 şüpheli şahsı yakaladı.


Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve meşe diye tabir edilen kağıtlar içerisinde 1 kilo 350 gram esrar, 475 adet ecstasy, 25 gram kokain, 180 gram metamfetamin, 50 gram sentetik cannabinoid bonzai, 140 adet sentetik ecza maddeleri ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tüfek fişeği, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 36 bin 230 lira ele geçirildi.


Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 20’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 25 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç