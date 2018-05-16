İzmir’de 10 günde 110 uyuşturucu operasyonu

Yakalanan şahıslardan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik saha ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Narlıdere ilçelerinde bulunan park ve bahçelerde, suça konu olan ikametlerde ve il giriş-çıkış noktalarında son 10 gün içerisinde icra edilen 110 ayrı operasyon ve uygulama sonucunda 85 şüpheli şahsı yakaladı.

Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve meşe diye tabir edilen kağıtlar içerisinde 1 kilo 350 gram esrar, 475 adet ecstasy, 25 gram kokain, 180 gram metamfetamin, 50 gram sentetik cannabinoid bonzai, 140 adet sentetik ecza maddeleri ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tüfek fişeği, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 36 bin 230 lira ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 20’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 25 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı