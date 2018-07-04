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04 Temmuz 2018 18:15

İzmir’de 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs yakalandı

04 Temmuz 2018 18:15


Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki D.S.’yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera kayıtlarında D.S. ile birlikte apartmana girdikten sonra kaçmaya başlayan Mustafa K.’nin Kemalpaşa’da yakalandığı öğrenildi. Pazar gününden bu yana şüpheliyi aramak için geniş çaplı bir çalışma başlatan Karşıyaka Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Aynı konudan çok sayıda sabıkası var


İzmir polisinin, yüzlerce kamera görüntüsünü izleyerek şüpheliyi tespit ettiği öğrenildi. Bu arada şahsın, aynı konudan da çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtildi.


-Olayın geçmişi-


Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında Karşıyaka’da annesiyle pastaneye giden 13 yaşındaki D.S., orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor. Kısa bir süre sonra şüpheli bir anda kaçmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı öne sürülürken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.




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