İzmir’de 13 yıl sonra kar altında havuz keyfi

İzmir uzun bir süre sonra yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, termal otellere akın eden vatandaşlar 13 yıl sonra eksi 2 derecedeki karlı hava ve sıcak suyun keyfini birlikte çıkardı.

Tüm yurtta etkili olan yoğun kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağış, kentin hem yüksek kesimlerini hem de şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışına alışık olmayan İzmirliler karın keyfini çıkardı.



Eksi 2 derecede termal havuz keyfi

İzmir’de ekili olan kar yağışının ardından bazı vatandaşlar soluğu termal tesislerde aldı. Yoğun kar yağışı ile birlikte 36 dereceyi bulan sıcaklıktaki havuza giren vatandaşlar kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Sıcak havuza girenler bir yandan kar manzarasını izledi, bir yandan da karla birlikte soğuk havanın keyfini çıkardı.



"İlk defa İzmir’de kar görüyorum"

Otelde tatil yapanlardan Ziya Çakar ve Svetlana Çakar çifti ise eksi 2 derede havuza girmenin keyifli olduğunu söyledi. Ziya Çakar, “Çok keyifli oluyor. İzmir’de herhalde böyle bir havayı yakalayamayız torunlarımıza anlatacağımız bir anı oldu” dedi.

Svetlana Çakar ise İzmir’de ilk defa kar gördüklerini söyleyerek, “Çok keyifli, ben aslında İzmirli değilim Beyaz Rusyalıyım. Ama böyle bir havayı ilk defa görüyorum gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir hava. İlk defa İzmir’de kar görüyorum. İlk başta üşüdük saunadan çıkınca hiçbir şey hissetmedik” diye konuştu.

Otelde tatil yapan vatandaşlardan Zafer Çiçek, şöyle konuştu:

“İzmir Buca’da oturuyorum. 1 hafta termal tesislere geldim. Otelin imkanlarından faydalanıyorum. İlk defa karşılaşıyorum karla. Tabi vücudun dışarıda kalan bölümleri biraz üşüyor. O anda sıcak suya girerek telafi edebiliyoruz.”



“Benim hatırladığım 2004 yılında böyle bir kar yağışı olmuştu.”

Balçova Termal Otel Ön Büro Şefi Fikret Karagülle, en son 2004 yılında böyle bir karla karşılaştıklarını ifade etti. Otelde doluluk oranının arttığını anlatan Karagülle, “Doğa harikası bir olay İzmirliler çok alışık değil. Karın yağmasıyla birlikte özelikle hafta sonuna denk geldiği dönemde müthiş bir artma var. Hem havuzlarımız olsun, hem otel kısmımız olsun geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Havuzumuzun sıcaklığı 35-36 derece tabi aradaki ısı farkı çok olunca gerçekten de sıcaklık ilk başta 35 çok olmamasına rağmen hissedilir bir sıcaklık oluyor. Benim hatırladığım 2004 yılında böyle bir kar yağışı olmuştu. Her tarafı bembeyaz görmüştük ondan bu yana böyle bir doğa harikası olayı İzmirliler olarak yaşamadık” şeklinde konuştu.