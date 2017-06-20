İzmir’de 144 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu R.O. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 20 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların toplam değerinin 144 bin 200 TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan R.O. ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.