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İzmir'de 145 göçmen yakalandı, 7 insan taciri şüphelisi gözaltına alındı

İzmir’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 145 göçmen yakalanırken Çeşme ve Aliağa ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonla, yasa dışı şekilde geçiş organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 145 göçmen yakalanırken Çeşme ve Aliağa ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonla, yasa dışı şekilde geçiş organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında operasyon yaptı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından İzmir-Çanakkale yolu üzerinde kontrol noktalarında durdurulan araçta 19 göçmen, 3 organizatör yakalandı. Diğer arama noktaları ve sahil kesiminde yapılan kontrollerde çoğunluğu Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu toplamda 145 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilirken, zanlılar ise emniyete götürüldü. Alınan ifadeler üzerine zanlılar adliyeye sevk edildi.

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