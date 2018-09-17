İzmir'de 15 düzensiz göçmen fiber teknede yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 15 düzensiz göçmen fiber teknede yakalandı.

Menderes Özdere açıklarında bir grup düzensiz göçmenin fiber bir tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalıştığını tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tekneye operasyon düzenledi. Durdurulan teknede Afganistan uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından kaçaklar İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.