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12 Temmuz 2017 19:06

İzmir’de 15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar gereği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için cumartesi günü saat 19.

İzmir’de 15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz olacak

12 Temmuz 2017 19:06

00’dan pazar günü saat 07.00’a kadar geçerli olmak üzere toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine vatandaşların katılımını kolaylaştırmak için cumartesi günü saat 19.00’dan pazar günü saat 07.00’a kadar geçerli olmak üzere toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması oy birliği ile kabul edildi. Oturumda, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 579 numaralı sokağın adı da “Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin” olarak değiştirildi.



"İhtilalle mutluluk olmaz"


Oturumun dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşım araçlarında yapılan ücretsiz uygulamasıyla ilgili, “Geçen yıl ESHOT ile koordineli bir çalışma yapılmıştı. Bu yıl da yine koordineli bir şekilde yapılmasını diliyorum” dedi.


Doğan’ın ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise, 15 Temmuz’un Türkiye’nin sağduyulu tüm vatandaşlarının hiçbir ayrım olmaksızın ayağa kalktığı bir gün olduğunu belirterek, “Bu felaketi önlemek bu milletin bir başarısıdır. İhtilallerin ne getirdiğini yaşayan bilir, yaşamayan bilmez. Ben yaşadım. 12 Eylül’de ben belediye başkanıydım. Yüzde 50 üzerinde oyla seçilmiştim. Bornova’da belediye başkanıydım. Hiçbir suçum yoktu ama bir sabah geldiler, bir zarfla görevden aldılar. Başka zaman bir haksızlık olsa mahkemeye, polise, jandarmaya gidersiniz ama gidecek yerim yoktu. Zaman geçti partiler kuruluyor; bana yasak geldi parti kuramazsın diye. Türk halkı bunları gördü. Askeri rejimler nereden gelirse gelsin ülkeye getirdiği sıkıntıları ancak yaşayanlar bilir. Bu yüzden 15 Temmuz’da bu millet, Türk halkı olarak elinden geleni yaptı. Bundan sonra Türkiye’de adalet ve hukuk gerçekleşsin. İhtilalle mutluluk olmaz. Mutlu olan sadece belli bir gruptur. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın" diye konuştu.




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