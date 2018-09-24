İzmir'de 190 kiloluk dev balık

Turnuvanın sürprizi 190 kiloluk dev orkinos balığı oldu. Balığı turnuvada Bluefin isimli tekneyle yarışan ünlü işadamı Turgut Konukoğlu'nun takımı avladı. İki gün boyunca iş dünyasını İzmir Seferihisar Sığacık'ta bir araya getiren turnuvaya, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi ünlü isimler katıldı.

İzmir Seferihisar Sığacık'ta gerçekleşen 3. Turkcell Platinum Tuna Masters Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası bir kez daha iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 190 kiloluk dev balık damgasını vurdu. Aralarında ünlü işadamı Turgut Konukoğlu'nun bulunduğu ekip, Bluefin isimli tekneleriyle dev orkinos balığını avladı. Ekip bu sayede en büyük balık kategorisinin de birincisi oldu.

Ünlü işadamları birincilik için yarıştı

53 tekne ile 180'den fazla kişinin katıldığı turnuvada ünlü işadamları da boy gösterdi. Balıkçılık turnuvasında, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. Turnuvada Albatros isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 143 kilo balık tutarak birinci oldu. Turnuvanın şampiyonu olan ekip, Güney Afrika balıkçılık seyahatinin yanı sıra 5000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Blue Camelot isimli tekneyle yarışan takım ise ikinci oldu ve 3 bin TL'lik ödül kazandı. Whale Rider isimli tekneyle yarışan ekip ise üçüncü olarak, 2 bin TL'nin sahibi oldu. Tek seferde yakaladıkları 190 kiloluk tek balıkla En büyük balık kategorisinin birincisi olan ekip ise Endonezya Raja Ambat'ta dalış seyahinin yanı sıra 5 bin TL'lik çekin sahibi oldu.

Turnuvada yabancı konuklar da yarıştı

Organizasyonda bu yıl tutulan dev balıkların yanı sıra yurtdışından gelen yarışmacılar da dikkati çekti. Yarışmada mücadele eden Obelix isimli tekne yarışma için özel olarak Güney Afrika'nın Cape Town şehrinden taşınarak Sığacık Teos Marina'ya getirildi. Jüri özel ödülünün de sahibi Ebisu isimli tekne ise Monaco'dan gelerek turnuvaya katıldı.