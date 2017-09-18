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18 Eylül 2017 09:24

İzmir’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı heyecanı

İzmir’de, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde servis araçlarının da trafiğe dahil olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

İzmir’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı heyecanı

18 Eylül 2017 09:24


Tüm Türkiye genelinde bugün 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan öğrenciler, okul servisleri ile okullarının yolunu tuttu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İzmir genelinde trafiğe çıkan binlerce okul servisi, trafiğin sıkışmasına neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sabahın erken saatlerinde trafik akışını sağlamak için görev başına geçti. Öte yandan, okul servislerini kullanmayan öğrenciler ise toplu taşıma sistemleriyle ulaşım sağladı.




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