İzmir’de 2017’ye keyifli veda

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en önemli konser salonlarına sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müzik tutkunlarını seçkin sanatçı ve grupların konserleriyle buluşturmaya devam ediyor.

5 Aralık saat 20.00’de AASSM Küçük Salonda izleyicisiyle buluşacak olan “Duo infinito”, iki önemli viyolonsel sanatçısı, Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı’dan oluşuyor. 2012 yılında çalışmalarına başlayan grup üyelerinin amacı, ikili viyolonsel müziğini de yaymak ve yaşatmak. Duo İnfinito, İzmirli sanatseverlerle buluşacağı gecede J. B. Barriere, David Popper ve Julius Klengel eserlerinden oluşan keyifli bir konser programı sunacak.

Keman ve piyano şov

Sevil Ulucan Weinstein ve Gülru Ensari, 13 Aralık’ta İzmirli müzik severlerle buluşuyor. Yeni albümleri "Yüzyıllık Serüven"in çalışmalarıyla dinleyiciye Ekrem Zeki Ün ve keman sanatçısı Seyfettin Asal’ın eserlerini sunacak olan ikili, J. S. Bach’ın İtalyan Konçertosundan sonra S. Prokofiev’in 2 Numaralı Keman ve Piyano Sonatı ile programlarını tamamlayacak. Ulucan ve Ensari gecede, Seyfettin Asal’ın keman ve piyano eserlerinin İzmir’deki ilk seslendirilişini Küçük Salon’da saat 20.00’de gerçekleşecek.

100. Yılında Tosti Napoliten gecesi

Francesco Paolo Tosti, ölümünün 100. yılında AASSM Küçük Salon’da seslendirilecek eserleriyle anılacak. Geniş kitleler tarafından zevkle dinlenen ve seyirciyi derinden etkileyen, özellikle tenorların söylemeyi çok sevdiği, dünyanın en güzel aşk melodilerinden olan F. Paola Tosti’nin tanınmış napolitenleri, 19 Aralık’ta Küçük Salon’da saat 20.00’de tenor Aydın Uştuk ve soprano Luisa Tambaro’dan dinlenebilecek. Solistlere şef ve piyanist Tulio Gagliardo Varas ile keman sanatçısı Lalecan Özay eşlik edecek.

Altuğ Dilmaç ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Frank Sinatra Şarkıları, 25 Aralık Pazartesi saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da olacak. Kamil Özler şefliğinde konserde, Frank Sinatra’nın eserleri; Nelson Riddle, Billy May, Don Costa ve Quincy Jones’un özgün düzenlemeleri ile seslendirilecek. AASSM’nin yeni yıl konseri olarak düzenlediği bu etkinlikte, Frank Sinatra’nın içimizi ısıtacak melodileri ile 2018’e harika bir başlangıç olacak.