İzmir’de 2018-2019 eğitim yılında tamamen tekli eğitime geçilecek

Yahşi, İzmir’de eğitim gören Suriyeli çocuklarla ilgilide, "15 bine yakın Suriyeli öğrenciye öğretmenlerimizle birlikte eğitimlerini veriyoruz ve Türkçe öğretiyoruz. Bu çocuklar bize emanet" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emekli öğretmenler, şehit yakını öğretmenler, engelli öğretmenler ve yıl boyunca farkındalık oluşturan toplamda 177 öğretmen için bir program düzenledi. Balçova ilçesindeki programda, sosyal medyada büyük ses getiren ’Teşekkür Ederim Öğretmenim’ adlı video çalışması da katılımcılara izletildi. AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan ve Hüseyin Kocabıyık da, programa katılarak öğretmenlerle sohbet etti.

Önümüzdeki dönem İzmir’de yüzde yüz tekli öğretime geçilecek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir’de tek eğitim oranının yüzde 65’ten yüzde 40’a çekildiğini söyledi. Önümüzdeki yıl yüzde yüz tekli eğitime geçileceğinin altını çizen Yahşi, "Bugün istedik ki; okullarımızda emeği olan ve tarihi kökleriyle maziden geleceğe doğru ilerlerken İzmir’deki emekli olan öğretmenlerimizle, engelli olan öğretmenlerimizle, göreve yeni başlayan çiçeği burnunda öğretmenlerimizle, görev yapan öğretmenlerimizle, ilçe müdürlerimizle, il müdür yardımcılarımız ve milletvekillerimizle bir araya gelelim ve birbirimize gözümüzle, dilimizle değil kalbimizle bakalım istedik. Başbakanımızın, vekillerimizin ve valimizin desteğiyle tekli eğitimde oranı yüzde 65’ten yüzde 40’a çektik. İnşallah önümüzdeki dönem İzmir’in çocukları yüzde yüz tekli öğretime geçecekler. FETÖ’den gelen okullarımızın ekseriyetini, engelli öğrencilerimize tamamen tahsis ettik. Evinde kaderiyle baş başa kalmış, sokağa çıkamayan, öğretmenlerimizin yüreklerini burkan ve gerçekten imkan bulamayan öğrencilerimiz için özel eğitim okulları açtık. Konak’ta Hamdi Dalan Özel Eğitim Okulunu da hizmete açıyoruz. 72 özel eğitim öğrencimiz orada evlerinde mahsur kalmadan Milli Eğitim Bakanlığımızca ücretsiz bir şekilde evlerinden alınacak ve ücretsiz eğitime tabi tutulup, ücretsiz bir şekilde yemekleri de verilip servisle evlerine bırakılacak. Okul öncesindeki okullaşma oranımızı da yüzde 20 oranında arttırdık. Pansiyonda kalan öğrenci sayımızı, bize emanet öğrencilerimizin sayısını yüzde 250 oranında arttırdık" dedi.

İzmir’de 15 bin Suriyeli öğrenciye eğitim veriliyor

Yahşi, İzmir’de yaşayan Suriyeli öğrencilerle ilgili olarak da, "Onlarla bir komşuluk hukukumuz var. Özellikle Suriyeli öğrencilere öteleyen, örseleyen ve kenara iten bir anlayışla bakmadık. Şu anda İzmir’de Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda 15 bine yakın Suriyeli öğrenciye öğretmenlerimizle birlikte eğitimlerini veriyoruz ve Türkçe öğretiyoruz. Bu çocuklar bize emanet" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekilli Necip Kalkan da, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında derin izler bıraktığını ifade etti. Eğitime yatırım yapmamız gerektiğini vurgulayan Kalkan, Ulu Önder Atatürk’ün, ’Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ şeklindeki sözlerini hatırlattı. Kalkan, tekli eğitime geçişteki çalışmalardan dolayıda Yahşi’ye teşekkür etti.

Öte yandan, programın ilerleyen bölümünde İzmir’de örnek davranışıyla fark oluşturan Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenim gören engelli öğrenci Samet Karaköse’nin hikayesi de katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yılmaz Demirtaş’ın müzik dinletisiyle sona erdi.